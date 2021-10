Na początku października Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków wydał rekomendację w sprawie podawania trzeciej dawki szczepionek na COVID-19 firm Pfizer (Comirnaty) i Moderna (Spikevax) osobom z osłabionym układem odpornościowym.

Reklama

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że w tym tygodniu pojawi się rekomendacja Rady Medycznej.

Czytaj więcej Zdrowie Na COVID-19 zachorowało znów ponad 2500 osób 2 523 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarła jedna osoba - informuje w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.

- Będzie dopuszczona dawka przypominająca dla osób powyżej 18. roku życia. Myślę, że to jest kwestia dwóch, trzech dni, kiedy taka informacja i decyzja zapadnie - poinformował.

- Namawiam, by każdy, kto ma wątpliwości udał się do punktu szczepień i przyjął szczepionkę przeciw COVID-19. W tej chwili mamy już do dyspozycji trzecią dawkę, więc korzystajmy z tego, bo warto się zaszczepić - mówił Kraska.

Reklama

Z prognoz Ministerstwa Zdrowia wynika, że szczyt czwartej fali pandemii przypadnie na koniec listopada a początek grudnia. - Jednak do końca by się nie przywiązywał do tej informacji, bo poprzedniej fale pokazały, że pandemia nie czyta naszych prognoz - podkreślił.

Czytaj więcej Biznes Ile Rosja zarabia na Sputniku V? To tajemnica Choć Rosja jest dziś krajem o największej liczbie zachorowań na Covid-19, to zarabia na eksporcie swoich szczepionek. W ciągu ośmiu miesięcy wyeksportowała 362,5 tony szczepionek o wartości 714 mln dolarów. Nie wiadomo jednak, ile w tym było Sputnika V.

Kraska mówił również o ewentualnym wprowadzeniu obostrzeń. Obecnie resort nie widzi jeszcze takiej potrzeby.

- Będziemy starali się, jeżeli do tego dojdzie, robić to punktowo, najczęściej powiatami. Mamy opracowany plan w jaki sposób to wykonać, ale myślę, że na tę chwilę takiej potrzeby jeszcze nie ma - powiedział.