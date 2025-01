Szpitale nie zdążą wydać wszystkich pieniędzy z KPO? Stracić może kardiologia

– W związku z tym, że nie ma ustawy i nie wiadomo, kiedy będzie, to trudno określić, czy zdążymy wydać pieniądze. I chodzi tu zarówno o dyrektorów szpitali, jak i o organy założycielskie, czyli samorządy. Dogadanie się, połączenie oddziałów szpitalnych, stworzenie konsorcjum trzech powiatów – to wszystko wymaga czasu – mówi Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

Pieniądze z KPO. Środki trzeba będzie wydawać bardzo szybko

To, czy szpitale zdążą wydać pieniądze na kardiologię, komentuje prof. Robert Gil, kierownik Kliniki Kardiologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – W moim odczuciu to jest trochę jak chodzenie po linie. Jednak z natury jestem optymistą, dlatego chcę wierzyć, że chodzi o to, żeby do akceptacji w ramach konkursu trafiły tylko te projekty, które są fizycznie do przeprowadzenia, tzn. żeby beneficjentami pieniędzy z KPO były szpitale, które mają jasną wizję swojego rozwoju, tj. prowadzą już procesy rekonstrukcyjne, budowlane, rozwojowe i w przypadku których otrzymane pieniądze niejako dopełnią proces i pozwolą go szybko skończyć – mówi.

Natomiast jeśli ktoś dopiero będzie zastanawiał się, w co zainwestować, czy dopiero starał się o pozwolenie na budowę lub inne pozwolenia administracyjne – dodaje – to zanim coś stworzy, to czas się skończy i pieniądze przepadną. – To dla mnie przy okazji rodzaj selekcji naturalnej pośród jednostek ochrony zdrowia w Polsce – wskazuje profesor.