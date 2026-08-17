Sprawa od długiego czasu budzi ogromne emocje w Zakopanem. Jak informuje portal miastoNS.pl, chodzi nie tylko o samo miejsce inwestycji, ale również o wyjaśnienia inwestora dotyczące przeznaczenia obiektów. Bachledzki Wierch znajduje się na obszarze Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej, gdzie obowiązuje zakaz zabudowy.

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Pięć budynków i droga mają zostać usunięte

Według ustaleń prokuratury od czerwca 2024 do maja 2025 r. lokalny przedsiębiorca wybudował tam pięć jednorodzinnych budynków mieszkalnych, utwardził teren i wykonał drogę dojazdową. Inwestycja powstała bez wymaganych zgód. W trakcie prac inwestor przekonywał natomiast, że nie buduje domów, tylko „poidła dla koni”.

W sierpniu 2025 r. Sąd Rejonowy w Zakopanem uznał inwestora za winnego naruszenia przepisów obowiązujących na terenie parku kulturowego. Oprócz grzywny w wysokości 5 tys. zł nakazał przywrócenie terenu do wcześniejszego stanu, co oznaczało konieczność rozbiórki wszystkich pięciu budynków oraz likwidację wykonanej drogi. Inwestor wniósł odwołanie i sprawą zajął się Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Utrzymał on wcześniejszy wyrok, co oznacza, że nakaz rozbiórki stał się prawomocny. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie ona wykonana.

Inwestor ma kolejne problemy

Jak donosi portal miastoNS.pl, to nie jedyne postępowanie dotyczące zabudowy Bachledzkiego Wierchu. W marcu 2026 r. Prokuratura Rejonowa w Zakopanem skierowała przeciwko inwestorowi akt oskarżenia dotyczący naruszenia przepisów o ochronie przyrody lub terenów chronionych. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.