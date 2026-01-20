Ponad 1,5 tys. sygnałów dotyczących nieprawidłowości na stronach deweloperów mieszkaniowych, a wynikających z ustawy o jawności cen, otrzymał już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W efekcie jego prezes skierował 39 wystąpień do deweloperów w związku z naruszeniami obowiązków płynących ze wspomnianej ustawy. Te natomiast dotyczyły m.in. braku informacji o cenach pomieszczeń przynależnych czy o historii cen.

Deweloperzy cały czas utrudniają dotarcie do prawdziwych cen mieszkań?

PropertyNews.pl zwraca również uwagę na inne działania deweloperów związane z cenami mieszkań. Jednym z nich jest podawanie łącznego kosztu mieszkania bez informacji o cenie za metr kwadratowy powierzchni, a innym oferty tzw. mieszkań za złotówkę.

W ostatnim czasie liczba zgłoszeń nieprawidłowości u deweloperów zmalała.

– Niemniej jednak UOKiK monitoruje praktyki deweloperów we własnym zakresie. Analizujemy strony internetowe deweloperów i nie wykluczamy podejmowania dalszych działań w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów – przyznał w rozmowie z PropertyNews.pl Andrzej Janyszko z UOKiK.