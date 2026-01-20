Rzeczpospolita

Nieruchomości
Nie wszyscy stosują się do przepisów o jawności cen mieszkań? UOKiK przygląda się deweloperom

Ustawa o jawności cen mieszkań nie ukróciła nieuczciwych działań niektórych deweloperów, którym przygląda się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na sprawę zwraca uwagę serwis PropertyNews.pl.

Publikacja: 20.01.2026 16:20

Mimo ustawy o jawności cen mieszkań niektórzy deweloperzy nadal stosują triki utrudniające poznanie

Mimo ustawy o jawności cen mieszkań niektórzy deweloperzy nadal stosują triki utrudniające poznanie realnej wartości nieruchomości

Foto: Blaszko / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Ponad 1,5 tys. sygnałów dotyczących nieprawidłowości na stronach deweloperów mieszkaniowych, a wynikających z ustawy o jawności cen, otrzymał już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W efekcie jego prezes skierował 39 wystąpień do deweloperów w związku z naruszeniami obowiązków płynących ze wspomnianej ustawy. Te natomiast dotyczyły m.in. braku informacji o cenach pomieszczeń przynależnych czy o historii cen.

Deweloperzy cały czas utrudniają dotarcie do prawdziwych cen mieszkań?

PropertyNews.pl zwraca również uwagę na inne działania deweloperów związane z cenami mieszkań. Jednym z nich jest podawanie łącznego kosztu mieszkania bez informacji o cenie za metr kwadratowy powierzchni, a innym oferty tzw. mieszkań za złotówkę.

W ostatnim czasie liczba zgłoszeń nieprawidłowości u deweloperów zmalała.

– Niemniej jednak UOKiK monitoruje praktyki deweloperów we własnym zakresie. Analizujemy strony internetowe deweloperów i nie wykluczamy podejmowania dalszych działań w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów – przyznał w rozmowie z PropertyNews.pl Andrzej Janyszko z UOKiK.

Ustawa o jawności cen mieszkań, jak zaznaczył z kolei Anton Bubiel z SonarHome, to pierwszy krok w dobrą stronę: – Wcześniej bardzo często nie było niczego. Każdy musiał dzwonić, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. Zawsze istniała wątpliwość, czy informacja, którą słyszymy, jest taka sama dla wszystkich klientów.

Cały czas jednak, co podkreśliła również Małgorzata Wełnowska z Cenatorium, trudno jest porównywać oferty nieruchomości z powodu braku jednolitego szablonu cen mieszkań.

Czytaj więcej: Ceny mieszkań są jawne. Deweloperzy i tak nimi żonglują

Źródło: rp.pl

Nieruchomości Deweloperzy rynek nieruchomości
