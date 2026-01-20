Aktualizacja: 20.01.2026 16:52 Publikacja: 20.01.2026 16:20
Mimo ustawy o jawności cen mieszkań niektórzy deweloperzy nadal stosują triki utrudniające poznanie realnej wartości nieruchomości
Ponad 1,5 tys. sygnałów dotyczących nieprawidłowości na stronach deweloperów mieszkaniowych, a wynikających z ustawy o jawności cen, otrzymał już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W efekcie jego prezes skierował 39 wystąpień do deweloperów w związku z naruszeniami obowiązków płynących ze wspomnianej ustawy. Te natomiast dotyczyły m.in. braku informacji o cenach pomieszczeń przynależnych czy o historii cen.
PropertyNews.pl zwraca również uwagę na inne działania deweloperów związane z cenami mieszkań. Jednym z nich jest podawanie łącznego kosztu mieszkania bez informacji o cenie za metr kwadratowy powierzchni, a innym oferty tzw. mieszkań za złotówkę.
W ostatnim czasie liczba zgłoszeń nieprawidłowości u deweloperów zmalała.
– Niemniej jednak UOKiK monitoruje praktyki deweloperów we własnym zakresie. Analizujemy strony internetowe deweloperów i nie wykluczamy podejmowania dalszych działań w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów – przyznał w rozmowie z PropertyNews.pl Andrzej Janyszko z UOKiK.
Ustawa o jawności cen mieszkań, jak zaznaczył z kolei Anton Bubiel z SonarHome, to pierwszy krok w dobrą stronę: – Wcześniej bardzo często nie było niczego. Każdy musiał dzwonić, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. Zawsze istniała wątpliwość, czy informacja, którą słyszymy, jest taka sama dla wszystkich klientów.
Cały czas jednak, co podkreśliła również Małgorzata Wełnowska z Cenatorium, trudno jest porównywać oferty nieruchomości z powodu braku jednolitego szablonu cen mieszkań.
