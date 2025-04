Lekka poprawa nastrojów na rynku nieruchomości. Klienci analizują oferty

I podkreśla, że rynek nieruchomości lekko ożywił się na początku 2025 r., ale cały czas działa w trybie „czekam i obserwuję”.

- Przez niepewność spowodowaną brakiem startu programu mieszkaniowego i obniżek stóp procentowych wiele decyzji jest odkładanych na później. Kupujący szukają, porównują i rozważają. Sprzedający dzielą się na tych, którzy liczą na wzrost cen w przyszłości i tych, którzy wolą sprzedać już teraz. Nawet taniej, ale szybciej – mówi Rafał Bieńkowski.

Napięcia w gospodarce a rynek nieruchomości

Cytowany przez serwis Bogusław Półtorak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, oceniając rynek nieruchomości, mówi o „ostrożnym optymizmie”. – Cały czas negatywnie na rynek oddziałują wysokie ceny, wysokie oprocentowanie kredytów i mała zdolność kredytowa części klientów. Zagrożeniem dla sytuacji na rynku nieruchomości stała się też kondycja rynku pracy. Zagrożenie to zniechęca niektórych do podejmowania decyzji np. o zamianie mieszkania na większe lub zakupie domu – komentuje ekonomista. - Dużą niepewność powodują też zapowiedzi wojny handlowej wywołanej przez nową administrację Stanów Zjednoczonych, co wywołuje napięcia w gospodarce i może przyczynić się do recesji. To też częściowo studzi chęci do zakupu.

W badaniu portali Nieruchomosci-online.pl we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu wzięło udział niemal 1,4 tys. pośredników z całej Polski.