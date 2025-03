Kupujący mieszkania mocno się targują. Zdarzają się 20-proc. rabaty

Sprzedający mieszkania są przyzwyczajeni do ciągłych wzrostów cen

Ekspert Metrohouse wyjaśnia, że negocjacjom cen na rynku wtórnym sprzyja kilka czynników. - Duża część ofert prezentowana jest w cenach nieodzwierciedlających ich prawdziwej wartości rynkowej – mówi Marcin Jańczuk. - Właściciele mieszkań przyzwyczajeni do ciągłych wzrostów cen nieruchomości nie mogą się pogodzić z osłabieniem koniunktury. Liczą, że uda się im sprzedać mieszkanie za ceny np. z ubiegłego roku.

Stąd pojawiające się coraz większe różnice pomiędzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi, w przypadku bezskutecznej wielomiesięcznej sprzedaży.

Ostatnie miesiące to także mniejszy popyt na mieszkania. - Wysokie stopy procentowe blokują dostęp do kredytów potencjalnym nabywcom mieszkań. Część nadal wyczekuje na program dopłat do kredytów – zauważa Marcin Jańczuk.

Przypomina jednocześnie, że to poprzedni program dopłat – „Bezpieczny kredyt 2 proc.” wywindował ceny mieszkań do poziomów nieakceptowalnych przez dużą grupę nabywców.