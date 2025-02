Osiedle Skwer Harmonia powstaje w okolicy ul. Półłanki, w dzielnicy Podgórze w Krakowie.

Nowe osiedle w Krakowie. Domy jedno – i wielorodzinne

W kolejnym etapie krakowskiej inwestycji deweloper, spółka Atal, zaplanował 251 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej. W ofercie są mieszkania o powierzchni od 30 do 124 mkw. – od kawalerek po lokale pięciopokojowe. Do mieszkań na parterze będą przypisane ogródki. Ceny lokali w stanie deweloperskim wahają się od 9,8 tys. do 13,5 tys. zł za mkw.

Powstanie też 248 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Będą też komórki lokatorskie. Niedaleko osiedla są sklepy, punkty handlowo-usługowe, placówki edukacyjne.

- Miłośnicy aktywnego wypoczynku skorzystają z terenów rekreacyjnych, takich jak Przystań Brzegi, plaża Bagry czy Centrum Rozwoju Com-Com Zone. W okolicy są też liczne trasy rowerowe i spacerowe – mówią przedstawiciele dewelopera. - Inwestycja jest też dobrze skomunikowana zarówno z centrum Krakowa, jak i z pobliskimi miejscowościami.