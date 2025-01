Miasteczko Nova Fala spółki deweloperskiej Victoria Dom powstanie przy ul. Chylońskiej w gdyńskiej dzielnicy Cisowa.

Pierwszy etap gdyńskiego osiedla Victorii Dom w ofercie

Deweloper, spółka Victoria Dom, wprowadził do sprzedaży pierwszy etap osiedla Miasteczko Nova Fala. To 103 mieszkania o powierzchni od 26 do 77 mkw. Ceny lokali zaczynają się od ponad 10,6 tys. zł za mkw. Minimalne ceny całkowite mieszkań to 380 tys. zł. Do części lokali są przypisane ogródki.

W budynkach powstaną podziemne miejsca postojowe, będzie też stanowisko do ładowania aut elektrycznych. Całe osiedle będzie monitorowane.

Pierwsi mieszkańcy odbiorą klucze do mieszkań w czwartym kwartale 2025 roku.