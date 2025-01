-Kamienicę wyróżnia mural, jaki ubarwił jej zachodnią ścianę. Autorem jest Tytus Brzozowski jeden z najbardziej znanych warszawskich akwarelistów i architektów. Jego dzieło mające 550 mkw. powierzchni przedstawia widok miasta funkcjonującego w zgodzie z naturą – mówią przedstawiciele dewelopera.

Nowa kamienica na Pradze-Północ. Historia z nowoczesnością

Agata Czarnowicz z firmy Matexi mówi o zaletach inwestycji. To m.in. rozwinięta infrastruktura. – Szybka komunikacja, bliskość terenów zielonych, codzienne zakupy w bezpośrednim sąsiedztwie – wskazuje Agata Czarnowicz. - Ten projekt to połączenie historycznego ducha tej wyjątkowej dzielnicy z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi – dodaje.

Matexi to deweloper o belgijskim rodowodzie. W Polsce firma działa od początku 2010 roku. Do tej pory spółka sprzedała na naszym rynku (w Warszawie i Krakowie) ponad 3 tys. mieszkań. W banku ziemi firma ma tereny, na których może powstać ok. 3 tys. lokali.