Notowana na Catalyst spółka Victoria Dom pozyskała 50 mln zł – całą planowaną kwotę – z oferty prospektowej trzyletnich niezabezpieczonych obligacji. Oprocentowanie to WIBOR 6M plus 4,8 pkt proc. marży, czyli obecnie 10,61 proc. w skali roku. Papiery zostały przydzielone, emisja nastąpi w piątek, a wprowadzenie do obrotu na Catalyst w lutym.

Inwestorzy rzucili się na obligacje dewelopera

W obrocie na Catalyst jest obecnie osiem serii obligacji, w tym roku zapada jedna, w sierpniu, o wartości 5,3 mln zł.

– Cieszymy się z dużego zainteresowania naszą ofertą – zapisów dokonało 2388 inwestorów, co skutkowało 68-proc. redukcją zapisów. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wsparcie kapitału obrotowego, umożliwiając dalszy dynamiczny rozwój spółki w nadchodzących latach – skomentował wiceprezes spółki Waldemar Wasiluk. - Emisja obligacji to dla nas kluczowe narzędzie umożliwiające realizację strategicznych celów. Przede wszystkim pozwala na finansowanie nowych inwestycji – zakup gruntów, projektowanie, budowę oraz działania marketingowe. Dzięki obligacjom mamy szybki dostęp do kapitału, co daje większą swobodę w planowaniu i realizacji projektów bez konieczności polegania wyłącznie na kredytach. Równie istotnym aspektem jest dywersyfikacja źródeł finansowania. W dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych elastyczność finansowa to podstawa, dlatego emisja obligacji pozwala nam uniezależnić się od tradycyjnych źródeł kapitału i skutecznie reagować na wyzwania rynkowe – dodał.