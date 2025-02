– Trudno jest sprzedać dom wybudowany w starej technologii, wymagający kosztownych remontów i modernizacji, ale też nowy, tyle że wzniesiony na infrastrukturalnym pustkowiu – zauważa Drogomirecki.

Jego zdaniem najbliższe miesiące nie zapowiadają radykalnej zmiany na rynku sprzedaży domów. – Choć wiosna to tradycyjnie okres pewnego ożywienia na rynku domów i działek, to obecna sytuacja na całym rynku nieruchomości skłania do przypuszczeń, że popyt nadal pozostanie ograniczony – uważa. – Wraz ze wzrostem ofert sprzedaży domów zwiększy się elastyczność sprzedających w sprawie cen.

Na nowe domy zwraca uwagę Magdalena Łozowicka, analityczka WGN.

– Na obrzeżach powstają nie tylko osiedla mieszkań, ale i domów. Deweloperzy budują najczęściej domy w zabudowie szeregowej – mówi Łozowicka. Dodaje, że inwestycje powstają etapami, co pozwala utrzymać inwestorom płynność finansową. – Ceny domów są bardzo zróżnicowane. Zależą od lokalizacji, powierzchni domu i działki, standardu wykończenia, rodzaju zabudowy – wyjaśnia ekspertka WGN.

Dom może kosztować ok. 700 tys. zł, ale i 2,5 mln zł, choć, jak mówi analityczka, można znaleźć oferty domów znacznie przekraczających tę kwotę. Najdroższe są domy wolnostojące.