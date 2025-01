Tylko w ciągu sześciu miesięcy obowiązywania programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” (lipiec - grudzień 2023 r.) średnia cena ofertowa mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie wzrosła o 20 proc., a w Krakowie o niemal 29 proc.

- A zbyt wysoki poziom cen to – obok małej dostępności kredytów – kluczowy czynnik ograniczający popyt – podkreśla Marcin Drogomirecki.

Oferta mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym oraz na rynku najmu Foto: mat.prasowe

Negocjacje cen mieszkań. Ile można wytargować?

Ekspert Morizona podkreśla, że mimo wyhamowania popytu wzrosty cen mieszkań trwały nieprzerwanie do drugiego kwartału 2024 r. - Dopiero dający się we znaki sprzedającym spadek zainteresowania ich ofertami doprowadził do stabilizacji, a w kolejnych miesiącach do niewielkiej korekty cen, doprowadzając je w pod koniec ubiegłego roku do poziomów zbliżonych do tych z grudnia 2023 roku – zwraca uwagę. - W pięciu z dwunastu analizowanych miast średnie ceny mieszkań były wyższe niż przed rokiem, a w siedmiu spadły. Wspomniane wzrosty nie dorównywały jednak wskaźnikowi rocznej inflacji (CPI), który według danych GUS wyniósł 4,7 proc.

Trzeba też pamiętać, że do większych, kilku-, a nawet ponad 10-procentowych obniżek cen mieszkań dochodzi już podczas bezpośrednich negocjacji między kupującymi a sprzedającymi. - Wciąż zdarzają się też transakcje, w których cena transakcyjna jest równa ofertowej, a sporadycznie nawet od niej wyższa – zaznacza Marcin Drogomirecki.