Halo to marka przygotowana dla hoteli miejskich, nie do końca przystająca do naszych potrzeb w resortach czy hotelach pobytowych, nie mówiąc o sanatoriach. Intensywnie pracujemy nad tym aspektem, ponieważ nasze kolejne inwestycje to obiekty resortowe. Przed nami decyzja, na jaką markę stawiamy. I powinno się to wydarzyć szybko. Najbliższe projekty jednak będą realizowane i wprowadzane na rynek zgodnie z podpisanymi umowami franczyzowymi. Będą to: Interferie Hotel Medical Spa w Świnoujściu pod marką Mövenpick oraz Geovita w Dąbkach, która będzie działać pod szyldem BestWestern.

Czy to oznacza, że powstanie osobna marka dla hoteli wypoczynkowych? Czy może postawicie na którąś z marek posiadanych – właśnie Geovita albo Interferie?

Geovita to bardzo rozpoznawalna marka, o dużym potencjale, która mogłaby się stać synonimem miejsca, które oferuje nie tylko nocleg i relaks, ale przede wszystkim inspiruje gości do prowadzenia zdrowszego i bardziej świadomego życia, zgodnego z ideami długowieczności i dobrostanu. Potrzebujemy marki dla kolejnych kilkunastu hoteli resortowych i ośrodków wczasowych, ale czy powstanie nowa marka, czy wykorzystamy jedną z już posiadanych i rozpoznawalnych – zobaczymy. Będziemy m.in. na ten temat rozmawiać z naszym właścicielem oraz spółkami zależnymi.

Pracujemy nad nową strategią grupy, którą planujemy ogłosić w kwietniu. Moim zdaniem największym trendem w resortach – i generalnie w hotelarstwie – jest holistyczne podejście do regeneracji i dobrostanu gości oraz kontakt z lokalnym otoczeniem. Nasze obiekty w większości mają doskonałe lokalizacje, posiadają zaplecze zabiegowe, SPA – chcielibyśmy wykorzystać te atuty. Marka Halo tego nie zakłada, jest to produkt podobny do standardowych międzynarodowych brandów o dość sztywnej księdze marki, gdzie nie ma wiele przestrzeni na innowacje czy dodatkowe aktywności.

Jak zmieniło się korzystanie z hoteli po pandemii?

Skutkiem pandemii, którym branża nauczyła się już zarządzać, jest bardzo krótkie okienko rezerwacyjne. Kiedyś podróże biznesowe czy wakacyjne planowane były z dużo większym wyprzedzeniem. Dziś rezerwacje wpadają z dnia na dzień, najdalej z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Co ciekawe, dotyczy to również konferencji organizowanych w hotelach – co kiedyś było nie do pomyślenia. Mamy więc okresy niskiego obłożenia i gwałtownego zapełniania się hoteli. Widzimy również trend skracania pobytów wypoczynkowych. Zamiast na tydzień wyjeżdżamy na cztery czy pięć dni – ale za to częściej niż kiedyś. Polacy dużo jeżdżą po kraju, widzimy wzrost zainteresowania naszymi obiektami w górach i w miastach. To, co również świetnie wpływa na wyniki hoteli w dużych aglomeracjach, to turystyka koncertowa. Korzystają z tego szczególnie Warszawa i Kraków. Goście poszukują ponadto coraz częściej przestrzeni, w których równowaga ciała, umysłu i ducha staje się priorytetem. Doceniają ponadto dobry design. Bardzo ważne staje się podejście do zrównoważonego rozwoju i ekologii. Pierwsze nasze obiekty przeszły w grudniu certyfikację Green Key.