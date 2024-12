Czytaj więcej Budownictwo Zrównoważone budownictwo: branża w fazie przejściowej Zrównoważone budownictwo w Polsce dopiero się rozpędza. Jego roli nie da się przecenić – przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska, wspiera dobrostan ludzi.

Przytacza wyniki ankiet z raportu CBRE „European Office Occupier Sentiment Survey 2024”. Odsetek osób wykonujących obowiązki stacjonarnie przez trzy lub więcej dni w tygodniu wzrósł w europejskich firmach z 37 proc. do 43 proc. w ciągu roku. – Taki trend widzimy też w Polsce. Dotychczas dominującym podejściem do pracy hybrydowej były dwa dni w biurze, a trzy dni w domu – teraz zaczyna się to odwracać i czas pracy stacjonarnej zaczyna się zwiększać – wskazuje Pawlak.

Czytaj więcej Nieruchomości Więcej elastyczności w biurach, nowe umowy nie mogą być krótkie Starsze budynki mogą bez problemu konkurować z nowoczesnymi, jeśli są w świetnych lokalizacjach i się w nie odpowiednio inwestuje – mówi Artur Apostoł, dyrektor zarządzający Globalworth Poland.

Jakub Potocki, associate director w dziale powierzchni biurowych w Axi Immo, podkreśla, że w 2024 r. najemcy nadal optymalizowali biura, zmniejszając wynajmowaną powierzchnię.

– Praca hybrydowa zdominowała preferencje najemców, którzy przez cały rok prowadzili kampanie zachęcające pracowników do powrotu do biur. Niezmiennie kluczowe w tym aspekcie pozostawały takie czynniki, jak bardziej prestiżowa lokalizacja z dużym dostępem do udogodnień w pobliżu miejsca pracy czy szybki i w miarę bliski dostęp do miejskich środków komunikacji zbiorowej. Spodziewamy się, że w 2025 r. firmy będą kontynuowały trend związany z optymalizacją powierzchni, przy czym pracodawcy zapowiadają powolne ograniczanie pracy z domu do jednego lub dwóch dni w tygodniu – mówi Potocki. – Umacnia się trend przedłużania kontraktów w dotychczasowych lokalizacjach. Koszty wykończenia powierzchni rosną, a właściciele są w stanie zaoferować ich pokrycie tylko przy wydłużonych do siedmiu i więcej lat umowach najmu przy stanie shell and core. Dlatego najemcy, jeśli są w dość nowoczesnych obiektach i w dobrych lokalizacjach, coraz częściej decydują się na pozostanie. Tego typu przykładów będzie mieli coraz więcej również w 2025 r. – dodaje.

– 2024 r. upłynął pod znakiem dużej aktywności najemców. Ustabilizowała się sytuacja w zakresie trybu pracy i wykorzystania modelu hybrydowego, a dodatkowo widzimy nacisk na zwiększenie liczby osób pracujących z biura – potwierdza Robert Pastuszka, dyrektor w dziale powierzchni biurowych w Avison Young. – Coraz częściej spotykamy się z procesami, gdzie organizacje zwiększają swoją powierzchnię biurową, biorąc pod uwagę planowany rozwój biznesu – mówi. Dodaje, że duży popyt jest m.in. wynikiem większej aktywności najemców z sektora publicznego.