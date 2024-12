Siedmiopiętrowy Cloud One Hotel Gdańsk został ukończony w 2024 roku. Gdański hotel w imieniu niemieckiego klienta kupiła globalna firma inwestycyjna Invesco Real Estate.

Przejęcie jest pierwszą transakcją klienta w sektorze hotelarskim. Sprzedającym jest Granaria Development Gdańsk, spółka JV Immobel i Multibud.

Cloud One Gdańsk uzyskał ocenę BREEAM Very Good, dążąc do certyfikacji BREEAM Excellent.

Długoletnia umowa najmu

Obiekt na Wyspie Spichrzów będzie zarządzany i obsługiwany przez Motel One Group GmbH na podstawie 25-letniej umowy najmu.