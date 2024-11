Ace of Space debiutuje na rynku elastycznych biur

Elastyczne powierzchnie biurowe Ace of Space oferuje na czwartym piętrze biurowca w kompleksie Quattro Business Park przy al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w Krakowie. – To w pełni wyposażone i gotowe do użytku biura serwisowane – mówią przedstawiciele firmy Globalworth. Na najemców czekają gabinety, sale konferencyjne, strefy relaksu, recepcja.

Od pomysłu do efektu końcowego. Biuro jako usługa

Ace of Space to pierwsza inwestycja spółki Globalworth w formule shell and core. Oznacza to, że firma była odpowiedzialna za każdy jej etap – od koncepcji, przez projekt, aż po realizację.

– To pierwsze biuro, za które odpowiadamy kompleksowo: od pomysłu do efektu końcowego. Jesteśmy przekonani, że stworzona przez nas przestrzeń i idea modelu „office as a service” spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających najemców – mówi cytowana w komunikacie Magdalena Śnieżek z Globalworth.

Jak dodaje, Ace of Space to odpowiedź na rosnące zainteresowanie elastycznymi formami wynajmu biur.