Inwestycyjny klimat się poprawia

– Jako interesujący, ale nadal drugoplanowy. Inwestorzy koncentrują się w tym roku na krajach Europy Zachodniej. Wzrostu aktywności inwestycyjnej w Polsce i regionie CEE można się spodziewać raczej dopiero w II kwartale 2025 r., chociaż biorąc pod uwagę wartość transakcji, to już w tym roku można spodziewać się ponad 100-proc. wzrostu. 2023 rok zakończyliśmy wynikiem 2 mld euro, a po trzech kwartałach tego roku mamy już prawie 3,5 mld euro – wylicza Mirowski. – W przyszłym roku spodziewamy się dalszego wzrostu aktywności inwestorskiej, co przełoży się na wzrost wartości transakcji. Nie osiągnie on jednak poziomów z najlepszych lat – przyznaje.

Które klasy nieruchomości wydają się najbardziej interesujące? – Niezmiennie są to sektory magazynowo-logistyczny – z uwagi na pozytywne parametry stóp zwrotu, poziomu czynszów czy wartości kapitałowej, oraz biurowy – który już w tym roku odnotował wzrost aktywności inwestycyjnej. Naszym zdaniem ograniczona podaż w średnim okresie również przyczyni się do wzrostu zaufania inwestorów do projektów biurowych w Polsce – ocenia Mirowski.

Krzysztof Cipiur, partner zarządzający i dyrektor działu rynków kapitałowych w Knight Frank, relacjonuje, że w rozmowach na monachijskich targach kluczowym tematem były inwestycje planowane na przyszły rok w Polsce, ze szczególnym naciskiem na „beds and sheds”, czyli sektory living i logistyczny.

– Dyskusje z inwestorami, instytucjami finansowymi oraz najemcami skupiały się również na zrównoważonym rozwoju i ESG. Istotnym wyzwaniem, które często pojawiało się w rozmowach, była ograniczona dostępność finansowania bankowego oraz wydłużony czas potrzebny na jego uzyskanie, co stanowi obszar wymagający poprawy – mówi Cipiur.

Eksperci Knight Frank obserwują rosnące zainteresowanie zagranicznych inwestorów polskim rynkiem. – Nasz kraj wyróżnia się potencjałem wzrostu gospodarczego, rosnącą pozycją w Europie oraz atrakcyjnymi zwrotami z inwestycji przy obecnym poziomie kosztów finansowania. Inwestycje w najlepsze polskie nieruchomości komercyjne oferują nawet o 50 proc. wyższe zwroty niż podobne projekty w Europie Zachodniej. Polska charakteryzuje się gospodarczą dynamiką i pozytywnymi nastrojami, co kontrastuje z bardziej pesymistycznym klimatem w innych krajach europejskich – wylicza Krzysztof Cipiur.

Czy według Knight Frank w 2025 r. należy spodziewać się ożywienia na rynku transakcji? – Szczególnie w sektorze logistycznym, który przyciągnie gros kapitału na polskim rynku. Magazyny stają się jednym z najbezpieczniejszych i najprostszych aktywów do inwestowania dzięki wysokiej płynności, dostępności kredytów, rosnącym czynszom i dobrym perspektywom. Oczekujemy, że 2025 r. przyniesie dodatkowe 1,0–1,5 mld euro w porównaniu z 2024 r., który już w ciągu trzech kwartałów wykazał znacznie wyższe wolumeny transakcji w porównaniu z rokiem poprzednim – mówi Cipiur. Zwraca uwagę, że już od pewnego czasu inwestorzy globalnie koncentrują się na sektorach „sheds and beds”.