Czysta4 już na mecie. W planach belgijskiego dewelopera obiekty premium

Czytaj więcej Nieruchomości Wrocław. Nowa Pabianicka z kamieniem węgielnym Mieszkania przy ul. Pabianickiej na Krzykach we Wrocławiu buduje RealCo Property Investment and Development.

Druga inwestycja belgijskiego dewelopera we Wrocławiu

Czysta4 to druga po Bulwarach Książęcych inwestycja belgijskiego dewelopera w stolicy Dolnego Śląska.

BPI Real Estate Poland należy do belgijskiej grupy kapitałowej CFE. Na polskim rynku firma działa od 2009 roku. W portfolio spółki jest 12 nieruchomości mieszkaniowych. To dziesięć zrealizowanych już inwestycji. W budowie są Chmielna Duo w Warszawie i Cavallia – wieloetapowy kompleks mixed-use realizowany w Poznaniu we współpracy z Revive Poland.

Firma zapowiada kolejne inwestycje premium na polskim rynku nieruchomości.