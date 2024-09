Notowana na Catalyst spółka Vantage Development w I połowie br. zwiększyła przychody i zyski z najmu mieszkań dzięki rozbudowie platformy Vantage Rent. Na koniec czerwca portfel liczył 2,6 tys. lokali we Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. 1,15 tys. lokali było w budowie, w tym również w Gdańsku. W banku ziemi były parcele pod budowę 2 tys. mieszkań, z czego niemal połowa przypadała na Warszawę. Celem Vantage jest stworzenie portfela PRS liczącego ponad 10 tys. lokali do końca 2028 r.

Reklama

Vantage na dwóch nogach. Wynajmuje i sprzedaje mieszkania

W I połowie br. spółka Vantage Development wypracowała blisko 119 skonsolidowanych przychodów, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej.

Przychody z najmu wzrosły skokowo, o 108 proc., do prawie 47 mln zł. Na koniec czerwca platforma Vantage Rent liczyła 2629 lokali, w tym 2441 wynajętych wobec odpowiednio 2081 i 2022 rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży z tytułu najmu zwiększył się o ponad 80 proc., do 33 mln zł – co oznacza spadek marży z ponad 81 do prawie 71 proc.

Klasyczna sprzedaż mieszkań przyniosła ponad 67 mln zł przychodów, o 11 proc. mniej niż rok wcześniej. Firma wydała klucze do 113 lokali, o 16 proc. mniej niż rok wcześniej. Ponadto przekazywane lokale charakteryzowały się gorszą rentownością rok do roku, marża skurczyła się z 30 do 20 proc., zysk brutto ze sprzedaży był niższy o ponad 40 proc. niż rok wcześniej i sięgnął 13,5 mln zł.

W I półroczu spółka sprzedała 241 lokali, o 65 proc. więcej rok do roku. na koniec czerwca w ofercie było 197 lokali.