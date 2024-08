Notowana na Catalyst nieruchomościowa spółka rozwija ofertę na rynku MICE (spotkania, imprezy motywacyjne, konferencje, targi), co pozwala dywersyfikować źródła przychodów z posiadanego portfela. Arche to właściciel jednej z największych sieci hoteli w Polsce. W 20 obiektach mieszczą się 133 sale konferencyjne.

Arche stawia na nowe hotele i sale konferencyjne

W czerwcu spółka oddała do użytkowania jeden z największych obiektów eventowych przy Fabryce Samolotów w Mielnie — na 4 tys. osób, w sierpniu odda nową halę konferencyjną w kompleksie Pałac i Folwark Łochów na 1,2 tys. osób. Ponadto w ciągu roku potencjał otwartego w lipcu Hotelu Nałęczów w zakresie MICE ma wzrosnąć z 600 do 1 tys. osób. W 2025 r. Cukrownia Żnin zwiększy potencjał z 800 do 1,3 tys.

— Ludzie bardziej niż kiedykolwiek potrzebują bezpośrednich relacji ze sobą, chcą się spotykać, spędzać wspólnie czas i tworzyć nowe relacje. Firmy chcą więc organizować wydarzenia dla pracowników i kontrahentów. W Arche już notujemy ponad 50 proc. większe przychody z konferencji, targów, szkoleń, integracji i innych eventów dla korporacji niż przed pandemią – skomentował Władysław Grochowski, prezes i akcjonariusz Arche. - Tylko latem uruchomiliśmy ponad 7 tys. mkw. nowych przestrzeni eventowych w hotelach w całej Polsce. Każdy obiekt w naszej kolekcji jest najpierw analizowany od strony możliwości budowy dużej sali MICE. Dzięki terenom, które już posiadamy, możemy reinwestować zyski w dalszą rozbudowę i budowę obiektów konferencyjnych pod rosnące zapotrzebowanie rynku – dodał.

Według raportu Poland Events Impact, w 2023 r. wkład przemysłu spotkań w gospodarkę wyniósł 54,6 mld zł (1 proc. PKB), a wartość dodana brutto to niemal 23 mld zł. W spotkaniach i wydarzeniach wzięło udział 18,3 mln uczestników z kraju i zagranicy, w sektorze powstało 215 tys. miejsc pracy.