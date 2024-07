Europejski właściciel prywatnych domów studenckich kosztem 35 mln euro powiększył polską sieć o zbudowany w 2019 r. akademik LivinnX w Krakowie liczący 673 łóżka w 290 pokojach. Sprzedających — prywatnych inwestorów wspólnie z CA Ventures i Golub & Co – reprezentował Savills.

Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Akademiki czekają na boom W Polsce popyt mocno przewyższa podaż, z czego korzystają inwestorzy. Prywatne domy studenckie to wciąż ogromny rynek do zagospodarowania.

Rynek prywatnych domów studenckich atrakcyjną niszą

- Popyt na inwestycje na rynku PBSA w Polsce rośnie z powodu rosnącej liczby międzynarodowych studentów oraz rosnących potrzeb krajowego sektora akademików – skomentował Jacek Kałużny, head of operational capital markets w Savills Poland.

- Polska jest piątym co do wielkości rynkiem studenckim w Unii Europejskiej, z ok. 1,22 mln studentów. Chociaż rynek PBSA w Polsce odnotował znaczący rozwój w ostatnich latach, nadal jest w początkowej fazie, co czyni go atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym z potencjałem do dalszego wzrostu – dodał Marcus Roberts, head of Savills European operational capital markets.