Biurowiec Infinity przy ul. Legnickiej we Wrocławiu będzie pierwszą w tym mieście lokalizacją The Shire — Beyond Coworking, sieci elastycznych biur.



Sale do pracy i do relaksu

Otwarcie powierzchni coworkingowej w Infinity zaplanowano na pierwszy kwartał 2025 roku. Najemcy biur flex będą mieć do dyspozycji ponad 2 tys. mkw. powierzchni na trzecim piętrze budynku.

Będą mogli korzystać m.in. z otwartej przestrzeni do integracji i wypoczynku, miejsc do pracy, sal do spotkań i sal konferencyjnych wyposażonych m.in. w system wideokonferencji. Powstaną także pokoje do pracy indywidualnej.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że pierwsza przestrzeń coworkingowa The Shire we Wrocławiu powstanie właśnie w naszym biurowcu. Ten koncept wpisuje się profil firm, które związały się z naszym budynkiem – mówi cytowany w komunikacie Mariusz Frąckiewicz, dyrektor krajowy Avestus Real Estate w Polsce. - Przestrzeń coworkingowa w biurowcu to atut, zarówno dla nas jako właściciela, jak i dla pozostałych najemców Inifinity.