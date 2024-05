- Przasnyska 6A to nasza trzecia inwestycja na warszawskim Żoliborzu – mówi cytowany w komunikacie Mateusz Lubera, dyrektor w Matexi Polska. – Trwa już konkurs architektoniczny, który wyłoni projekt budynku. Zadaniem architektów jest integracja nowej nieruchomości z otaczającą ją tkanką miejską.



Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Alides Polska kupuje ziemię pod mieszkania na warszawskiej Woli Firma kupuje działkę o powierzchni 4,1 tys. mkw. przy ul. Jana Kazimierza na stołecznej Woli. To druga parcela w tej dzielnicy, która trafiła do portfela firmy.

50 mln zł na działki pod osiedla mieszkaniowe

Spółka Matexi Polska ma na celowniku także działkę na warszawskim Mokotowie. Na kolejne grunty w Warszawie deweloper planuje wydać do końca roku 50 mln euro. W ciągu kilku lat Matexi chce zwiększyć liczbę oddawanych mieszkań z 300 do 1 tys. rocznie.

Matexi to deweloper o belgijskim rodowodzie. W Polsce spółka jest obecna od początku 2010 roku. Do tej pory firma sprzedała w Polsce znacznie ponad 2 tys. mieszkań na warszawskim i krakowskim rynku mieszkaniowym. W banku ziemi spółka ma tereny pod budowę ok. 3,5 tys. lokali.