Budujący osiedla w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie deweloper chce zaatakować w tym roku pułap 4 tys. sprzedanych mieszkań. Ostatni raz udało się to w 2021 r. (4066). W zeszłym było blisko — spółka znalazła nabywców na 3,91 tys. mieszkań.

Większość mieszkań klienci kupują bez kredytów

W I kwartale br. grupa sprzedała (umowy rezerwacyjne oraz deweloperskie/przedwstępne niepoprzedzone rezerwacją) 1,01 tys. lokali, o 11 proc. więcej rok do roku i o 3,2 proc. więcej kwartał do kwartału. 32 proc. lokali sprzedano w standardzie „pod klucz”.

– Stabilne, duże zainteresowanie zakupem nieruchomości obserwujemy także w II kwartale. Większość zawieranych umów to transakcje gotówkowe. W I kwartale stanowiły one 56 proc. całkowitej sprzedaży wobec średnio 59 proc. w 2023 r. W II połowie tego roku popyt na mieszkania może zostać dodatkowo wzmocniony poprzez wprowadzenie nowego rządowego programu preferencyjnych kredytów hipotecznych „Na start” – powiedział prezes Jarosław Szanajca, prezes spółki Dom Development. - Wyzwaniem rynku mieszkaniowego pozostaje ograniczona podaż nowych mieszkań w największych aglomeracjach, mimo systematycznego odbudowywania oferty przez deweloperów. Sytuację rynkową oceniamy jako sprzyjającą dla takich firm jak nasza. Mamy bardzo dobrą sytuację finansową, rekordową liczbę lokali w budowie, duży bank ziemi oraz długą listę atrakcyjnych projektów, które sukcesywnie wprowadzamy do sprzedaży. Naszym celem na 2024 r. pozostaje wzrost liczby sprzedanych mieszkań w porównaniu z 2023 r., kiedy sprzedaż netto sięgnęła 3,91 tys. lokali – podsumował. Na koniec marca w ofercie było 2,55 tys. mieszkań.

Rekordowy potencjał przekazań mieszkań

W I kwartale br. Dom Development wypracował 137,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o prawie 14 proc. mniej niż rok wcześniej. To głównie efekt mniejszej rok do roku liczby przekazanych mieszkań. W 2023 r. grupa ustanowiła nowy szczyt przekazując klucze do 3831 lokali, co było fundamentem rekordowego zysku netto - 460 mln zł.