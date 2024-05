Budynek dawnej Cepelii przy rondzie Dmowskiego w Warszawie po rewitalizacji będzie mieścić trzypiętrowy salon sieci Empik o powierzchni 1,3 tys. mkw. Inwestor i wyłączny najemca właśnie pokazali wizualizację. Celem jest przywrócenie zdewastowanemu pawilonowi z lat 60. pierwotnej formy. Prace prowadzone są we współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Autorem projektu rewitalizacji jest pracownia Bernatek Architekci. Właścicielem nieruchomości, głównym inwestorem i wykonawcą jest spółka Sienna 111.

Reklama

– Warszawa ma szczególne miejsce w naszej ponad 75-letniej historii – to tu stawialiśmy pierwsze kroki, a dziś jesteśmy obecni aż w kilkudziesięciu różnorodnych lokalizacjach. Ten salon będzie jednak wyjątkowy – najnowocześniejszy, flagowy Empik w historycznym budynku Cepelii stanie się wizytówką naszej marki. Na przełomie roku oddamy w ręce klientów aż trzy piętra do kulturalnych poszukiwań i codziennych zakupowych inspiracji, ale także wyjątkowe miejsce do spotkań z twórcami. To wszystko w desingerskim, przyjaznym wnętrzu z widokiem na centrum miasta – skomentowała Ewa Szmidt, prezeska Grupy Empik.

– Warszawa zyska ważny punkt na swojej kulturalnej mapie. Wyjątkowe premiery książek, płyt czy produkcji audio, sesje autografów, podcasty na żywo, ale też nowe autorskie cykle wydarzeń – te unikalne doświadczenia już wkrótce będą dostępne dla odwiedzających nowy Empik w Śródmieściu oraz odbiorców w całej Polsce, dzięki hybrydowej formule spotkań i popularnym transmisjom online – dodał Jakub Piotrkowicz, director of entertainment & digital content w Grupie Empik.