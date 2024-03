Vantage skokowo urósł na rynku najmu instytucjonalnego

Notowana na Catalyst, kontrolowana przez niemiecki TAG Immobilien nieruchomościowa spółka Vantage Development, w 2023 r. miała 184 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 74 proc. więcej niż rok wcześniej. Spółka stoi na dwóch nogach: tworzy platformę PRS Vantage Rent, ale część budowanych mieszkań dalej sprzedaje klientom.

Dwa razy więcej mieszkań na wynajem

Vantage Rent to w tej chwili jedna z czołowych, obok Resi 4 rent i Funduszu Mieszkań na Wynajem platform PRS. Na koniec grudnia zasób liczył 2366 mieszkań we Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi wobec 1153 rok wcześniej. Część grupy związana z najmem wypracowała w 2023 r. 68 mln zł przychodów, o 115 proc. więcej rok do roku, a zysk brutto ze sprzedaży wyniósł ponad 43 mln zł, czyli sześć razy tyle, ile rok wcześniej.

Część deweloperska zaksięgowała 207 mln zł przychodów, o 15 proc. więcej niż w 2022 r., jednak sama sprzedaż mieszkań przyniosła 144 mln zł, a 55 mln zł pochodzi ze sprzedaży gruntów. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 44,4 mln zł, z czego 37 mln zł ze sprzedaży mieszkań (marża 25,7 proc. wobec 32,5 proc. rok wcześniej), a 11,8 mln zł ze sprzedaży działek. Spółka przekazała klientom klucze do 392 lokali (wzrost o 27 proc.). Sprzedaż wyniosła 409 lokali (wzrost o 49 proc.).

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 38 proc., do prawie 88 mln zł. Zysk operacyjny skurczył się jednak o 37 proc., do prawie 107 mln zł – ale powodem jest papierowy wynik z przeszacowania wartości nieruchomości inwestycyjnych. W 2023 r. zysk wyniósł 40 mln zł, a rok wcześniej 121 mln zł.