SGI rozwija się we Włochach

Pierwszy budynek na osiedlu Łopuszańska 47 już powstaje. Teraz deweloper, spółka SGI, dostał pozwolenie na budowę dwóch kolejnych bloków. W jednym z nich, pięciokondygnacyjnym, firma zaplanowała 120 mieszkań o powierzchni od 26 do 93 mkw. Trzeci budynek będzie liczył nie więcej niż sześć kondygnacji w układzie tarasowym. Znajdzie się w nim 87 mieszkań o powierzchni od 30 do 112 mkw. Do części lokali są przypisane ogródki. Powstanie także plac zabaw.

Z usługami

W nowo powstających budynkach SGI planuje także cztery lokale usługowe i klub mieszkańca z salą fitness. Na parkingu powstaną też miejsca do ładowania aut elektrycznych. – Dynamicznie zmieniające się warszawskie Włochy mają ogromny potencjał. Dlatego osiedle Łopuszańska 47 to nie tylko dobre miejsce do zamieszkania, ale także propozycja inwestycyjna – mówi cytowany w komunikacie Robert Stachowiak, prezes SGI. – Projektując Łopuszańską 47, zależało nam na stworzeniu miejsca, które nie tylko wpisuje się w obecne trendy architektoniczne, ale też odpowiada na zróżnicowane potrzeby mieszkańców.

Blisko stacji

Osiedle powstaje pięć minut od stacji kolei miejskiej WKD Raków, co umożliwia szybkie połączenie z centrum Warszawy. Niedaleko są przystanki autobusowe, a przy al. Krakowskiej – także tramwajowe. Miejsce jest dobrze skomunikowane także z lotniskiem Chopina.