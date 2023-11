Pół miliona złotych może nie wystarczyć na mieszkanie

Lokal za milion



Z jego analiz wynika, że ponad połowę – 55 proc. aktualnych ofert sprzedaży mieszkań z drugiej ręki w Warszawie stanowią lokale w przedziale cenowym od 500 tys. zł („z groszami”) do 1 mln zł.

- Co ciekawe, rozkładają się one po połowie - na oferty w cenie do 750 tys. zł i od 750 - do 1 mln zł (po 27,5 proc. całkowitej podaży) – mówi Marcin Drogomirecki. - Uwagę przykuwa jednak fakt, że spośród wszystkich mieszkań oferowanych do sprzedaży na warszawskim rynku wtórnym blisko 40 proc. jest wycenianych na ponad 1 milion zł – dodaje analityk.

W Krakowie mieszkania z drugiej ręki wyceniane na nie więcej niż 500 tys. zł stanowią 8,3 proc. oferty, od 500 do 750 tys. zł – 33,5 proc., od 750 tys. do 1 mln zł – 28,5 proc., a na ponad 1 mln zł – 29,7 tys. zł.