Domy. Podwyżki cen omijają wiele miast

W pierwszej połowie tego roku popyt na domy odbudowywał się bardzo powoli. W II kwartale liczba pytań o takie nieruchomości była większa o 2 proc. w porównaniu z I kwartałem. Ostatnie miesiące przyniosły jednak spore przyspieszenie.

W III kwartale liczba kontaktów klientów z wystawiającymi domy na sprzedaż wzrosła o 19 proc., licząc kwartał do kwartału. - Chociaż „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” był impulsem głównie dla mieszkaniówki, to jednak i segment domów do pewnego stopnia na nim skorzystał. Część domów z drugiej ręki, szczególnie na mniejszych rynkach, wpisywała się cenowo w limity programu – mówi Rafał Bieńkowski. - Na wzrost popytu zadziałało też złagodzenie warunków oceny kredytowej przez Komisję Nadzoru Finansowego, co otworzyło niektórym drzwi do normalnych kredytów.

Kolejnym powodem wzrostu zainteresowania domami jest, jak mówi Rafał Bieńkowski, mała podaż mieszkań. Dlatego część poszukujących zmieniła plany i rozpoczęła poszukiwania domów, najczęściej o mniejszej powierzchni.

- Ciekawe spostrzeżenie wyłania się też z analiz opinii pośredników, którzy w badaniu nastrojów rynkowych (INPON) po III kw. 2023 r. ocenili, że największym zainteresowaniem cieszą się domy w stanie do zamieszkania lub niewielkiego remontu czy odświeżenia, podczas gdy podaż zasilają przeważnie domy w stanie surowym czy deweloperskim lub starsze wymagające generalnego remontu – mówi Rafał Bieńkowski.

Z danych serwisu Nieruchomosci-online.pl wynika, że 11 miast wojewódzkich zanotowało wzrost średniej ceny ofertowej domów. Zmiany te wynosiły najczęściej 1- 5 proc., licząc kw./kw. W Warszawie przeciętne ceny domów poszły w górę i 3 proc. – średnia przekroczyła granicę 10 tys. zł za mkw.