W pierwszym etapie stołecznego osiedla Górczewska 240 deweloper, spółka Spravia, zaplanował pięciopiętrowy budynek ze 120 mieszkaniami o powierzchni od 43 do 87 mkw. - od dwóch do pięciu pokoi. Do lokali na parterze przynależą ogródki. Ceny mieszkań zaczynają się od 14,2 tys. zł za metr.



Reklama

Na najniższej kondygnacji zaplanowano lokale usługowe. Na osiedlu powstanie plac zabaw, strefa piknikowa, będą też miejsca do ładowania samochodów elektrycznych.

Inwestycja powstaje tuż przy planowanej stacji metra Lazurowa. Projekt architektoniczny osiedla przygotowała pracownia 90 Architekci.

Pierwszy etap inwestycji ma być gotowy w trzecim kwartale 2025 roku.