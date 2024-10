Na drugim miejscu znalazły się nieruchomości logistyczno-przemysłowe, gdzie popłynęło 738 mln euro. Z 18 transakcji pięć obejmowało portfele nieruchomości, dwie miały wartość powyżej 100 mln euro. Inwestorzy koncentrowali się na pięciu głównych magazynowych rynkach. W sektorze pojawili się nowi inwestorzy: Greykite, Emira Property Fund i Arete.

Na rynek nieruchomości handlowych popłynęło 614 mln euro. 13 z 21 transakcji obejmowało parki handlowe i centra convenience (m.in. w samym III kwartale kupiono portfel 120 Żabek). Pojawiło się dwóch nowych graczy: Star Capital Finance i Emira Property Fund.

Na rynku living zawarto 10 umów o wartości 320 mln euro, z czego 9 przypadło na sektor mieszkań na wynajem (PRS), a jedna prywatnych domów studenckich (PBSA). Największą transakcją było przekazanie 500 lokali w projekcie Metro Zachód przez Dom Development AFI Home – sama umowa obejmująca zakup gruntu i zamówienie budowy mieszkań została zawarta pod koniec 2022 r.

Co dalej? Wraca optymizm inwestorów

2,7 mld euro po trzech kwartałach br. to wynik znacznie słabszy niż w analogicznych okresach lat 2018-2022, rynek wrócił raczej do lat 2016-2017. Eksperci Avison Young podkreślili jednak, że wraca optymizm, co było widoczne podczas jesiennych targów Expo Real w Monachium. Do Polski już wchodzą nowi inwestorzy i spodziewany jest powrót aktywności dużego kapitału instytucjonalnego. W toku jest dużo transakcji na różnym etapie zaawansowania – od rozmów przez badania due-diligence po dopinanie. Na radarach są biura, przede wszystkim na warszawskim Mokotowie czy w miastach regionalnych, gdzie wyceny są atrakcyjniejsze z punktu widzenia kupujących. Wciąż mniejsze formaty handlowe postrzegane są jako bezpieczna przystań. Z kolei na rynku nieruchomości logistyczno-przemysłowych widać zainteresowanie transakcjami leasingu zwrotnego (właściciel nieruchomości sprzedaje ją jednocześnie zawierając z nabywcą umowę długoterminową umowę najmu).