Wyjątki od czynszów w euro

Jednak mimo dominującej praktyki na rynku występują liczne wyjątki, które ilustrują elastyczność i różnorodność podejść.

– Na przykład Polski Holding Nieruchomości, który zarządza dużym portfelem nieruchomości, oferuje możliwość ustalania czynszu w złotych. Jest to istotne, ponieważ PHN jako podmiot kontrolowany przez Skarb Państwa może mieć większą swobodę w negocjacjach warunków umowy najmu, w tym waluty czynszu, co jest korzystne dla najemców. Praktyka ta jest szczególnie widoczna, gdy początkowe stawki czynszu podawane są w euro, a elastyczność w negocjacjach umożliwia dostosowanie się do potrzeb najemców – mówi Jarosław Kwiecień. – Właściciele mniejszych nieruchomości, a także obiektów z dużymi pustostanami również mogą wykazywać większą elastyczność w zakresie waluty czynszu. W przypadku takich nieruchomości, gdzie obłożenie jest niskie, wynajmujący mogą być bardziej skłonni do ustalenia czynszu w złotych, aby przyciągnąć potencjalnych najemców. Niskie obłożenie może sprawiać, że wynajmujący są bardziej otwarci na różne formy dostosowań, w tym możliwość negocjacji waluty czynszu, co może być istotnym czynnikiem w decyzji najemców – dodaje.

Ekspert zwraca uwagę, że większa elastyczność w zakresie waluty czynszu jest również bardziej widoczna w przypadku tych, którzy posiadają nieruchomości kredytowane w złotych lub całkowicie nieobciążone kredytami.

– Tu wynajmujący mogą być bardziej skłonni do ustalenia czynszu w złotych, co minimalizuje ryzyko kursowe dla najemców i ułatwia zarządzanie finansami. Takie podejście może być korzystne dla obu stron, pozwalając najemcom na lepsze planowanie budżetu i uniknięcie wahań kursów walutowych – mówi Jarosław Kwiecień.

Duża elastyczność

Szef działu reprezentacji najemców biurowych w JLL podkreśla, że w sektorze publicznym – w tym w przypadku dużych najemców z tego sektora, takich jak spółki Skarbu Państwa – ustalanie czynszu w złotych jest stosunkowo powszechne.

– Jest to związane z budżetowaniem wydatków w złotych oraz potrzebą unikania ryzyka kursowego. Duże spółki Skarbu Państwa często mają większą dźwignię negocjacyjną ze względu na swoje potrzeby dotyczące dużych powierzchni biurowych oraz stabilność finansową. Wynajmujący są często skłonni do ustalenia czynszu w złotych, aby przyciągnąć wiarygodnych najemców, co jest szczególnie cenne w kontekście stabilności rynku biurowego po pandemii. Dla takich najemców stabilność i przewidywalność kosztów są kluczowe, co sprawia, że ustalanie czynszu w naszej walucie jest korzystne dla obu stron – tłumaczy Kwiecień.