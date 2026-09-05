Poziomy niektórych toksyn mogą być przy wapowaniu nawet około 90 proc. niższe niż przy paleniu.
Swoje stanowisko eksperci opublikowali na łamach czasopisma „JAMA” („Journal of the American Medical Association”). Grupa 24 badaczy w publikacji podsumowała istniejące dowody dotyczące szkodliwości palenia, by na ich podstawie sformułować rekomendacje dla lekarzy dotyczące rozmowy z palaczami o e-papierosach.
Autorzy dowodzą, że jeżeli ktoś pali papierosy i z jakiegoś powodu nie ma perspektyw, by przestać to robić (nie chce lub nie potrafi), przejście na e-papierosy z nikotyną będzie dla niego prawdopodobnie dużo mniej szkodliwe. Już w tym zdaniu padają jednak dwa istotne zastrzeżenia. Po pierwsze, badacze nie mówią, że e-papierosy są nieszkodliwe. Owszem, mogą podtrzymywać uzależnienie od nikotyny, a dodatkowo nie znamy jeszcze dobrze skutków ich wieloletniego używania, ponieważ długoterminowych badań jest zdecydowanie mniej niż w przypadku zwykłych papierosów. Po drugie, mowa jest o całkowitym przejściu na e-papierosy, a nie traktowaniu ich jako dodatek do tych tradycyjnych.
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Skąd wnioski ekspertów? Papierosy są szkodliwe w dużej mierze z powodu spalania tytoniu, które wyzwala ogromną liczbę toksycznych substancji, w tym tych rakotwórczych. E-papieros nie spala tytoniu, tylko podgrzewa płyn (liquid) zawierający m.in. nikotynę, wytwarzając aerozol. Stąd ekspozycja na wiele toksyn jest znacznie niższa. Autorzy przywołują dane, według których poziomy niektórych z nich mogą być przy wapowaniu nawet około 90 proc. niższe niż przy paleniu – co nie znaczy, że tak samo spada ryzyko zachorowania na raka. Natomiast sama nikotyna przede wszystkim uzależnia, ale nie jest głównym powodem większości nowotworów i chorób wywoływanych paleniem.
Co więcej, eksperci twierdzą, że e-papierosy mogą być skuteczniejsze w rzucaniu palenia klasycznych papierosów niż nikotynowe terapie zastępcze (NTZ), takie jak plastry, gumy i pastylki do ssania z nikotyną. W najnowszym przeglądzie Cochrane na 100 osób używających e-papierosów z nikotyną w celu rzucenia palenia około 8–10 pozostawało abstynentami po co najmniej pół roku.
W przytoczonych danych około co dziesiąta osoba używająca e-papierosa w celu rzucenia palenia pozostawała abstynentem od papierosów po pół roku. Dlaczego wapowanie może działać lepiej niż np. plaster? Naukowcy zwracają uwagę, że przypomina papierosa pod względem samego sposobu używania i dostarczania nikotyny. Zauważają też, że e-papieros dostarcza nikotynę szybciej niż plaster i używa się go, zachowując podobne rytuały jak przy papierosie.
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Wniosek z artykułu sprowadza się do tego, że nie wiemy, czy wapowanie jest bezpieczne, wiemy natomiast znacznie więcej o tym, jak bardzo szkodliwe jest dalsze palenie papierosów. Dlaczego więc lekarze mają o tym mówić? Bo – zdaniem ekspertów – osoby słyszące o tym, że e-papierosy są szkodliwe, wyciągają z tego wniosek, że poziom tej szkodliwości dorównuje tradycyjnym papierosom. A to nie wynika z dostępnych dotąd badań. Eksperci podkreślają jednak: najlepszy dla zdrowia wariant to niepalenie i nieużywanie nikotyny.
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