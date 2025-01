Tajemniczy wulkan, który ochłodził klimat Ziemi. Naukowcy wreszcie go zlokalizowali

- Zavaritskij znajduje się na odległej wyspie między Japonią a Rosją. Nikt tam nie mieszka, a zapisy historyczne ograniczają się do garstki pamiętników ze statków, które mijały te wyspy co kilka lat – powiedział CNN dr William Hutchison, szef grupy badawczej w School of Earth and Environmental Sciences na University of St. Andrews w Wielkiej Brytanii.

Mając niewiele informacji o aktywności tego wulkanu w XIX wieku, nikt wcześniej nie podejrzewał, to właśnie on mógł spowodować w 1831 roku globalne skutki dla klimatu. Dr Stefan Brönnimann, szef wydziału klimatologii na Uniwersytecie w Bernie w Szwajcarii wspomina, że dotąd „głównym podejrzanym” był inny wulkan, Babuyan Claro zlokalizowany na Filipinach. - Badania pokazują teraz, że erupcja miała miejsce na Kurylach, a nie w tropikach – mówi.

Czytaj więcej Ekologia Naukowcy: Ziemia przestaje być miejscem przyjaznym dla ludzi Klimat Ziemi, bioróżnorodność, poziom zanieczyszczenia ziemi, wody pitnej, żywności i obecność "nowych" związków chemicznych - to obszary w których, zdaniem naukowców, przekroczone zostały granice, jeśli chodzi o warunki bezpiecznego funkcjonowania ludzkości na Ziemi.

Porównanie próbek „momentem olśnienia”

Zespół badawczy przeprowadził również analizę chemiczną popiołu i odłamków szkła wulkanicznego o długości nie większej niż 0,02 milimetra. Kiedy naukowcy porównali swoje wyniki z zestawami danych geochemicznych z regionów wulkanicznych, najbardziej zbliżone wyniki uzyskano w Japonii i na Wyspach Kurylskich. Erupcje wulkanów w XIX-wiecznej Japonii były dobrze udokumentowane, a w 1831 r. nie odnotowano żadnej dużej erupcji. Jednak próbki z Wysp Kurylskich wykazały „geochemiczne dopasowanie” do wulkanu Zavaritskij. Jak stwierdził Hutchison, porównanie popiołów z wulkanu i rdzenia lodowego był w laboratorium „momentem olśnienia”.

Datowanie radiowęglowe osadów tefry, czyli popiołu wulkanicznego, na wyspie Simushir pozwoliło na określenie jej wieku na ok. 200 lat. Co więcej, analiza objętości kaldery – zagłębienia w szczytowej części wulkanu – sugerowała, że ​​krater powstał po potężnej erupcji między 1700 a 1900 rokiem.