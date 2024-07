Palaye Royale zagrają w Progresji. W konkursie MTV pokonali Linkin Park

Rzadko zdarza się taka historia: wielka gwiazda rocka namówiła przyjaciółkę, by jej dzieci porzuciły szkołę w wieku nastu lat i zajęły się rockową karierą.

Reklama

Tak właśnie było, gdy Paul Weller z The Jam swojej przyjaciółce, Stephanie Cowper poradził, aby pozwoliła synom rzucić szkołę dla grania rocka. Członkami zespołu od tamtego czasu są Sebastian Danzig, Remington Leith i Emerson Barrett. To bracia, którzy przyjęli pseudonimy.

Palaye Royale nie od początku

Nie od początku grupa nazywała się Palaye Royale, od miejsca, gdzie spotkali się dziadkowie braci. Pierwsza nazwa to Kropp Circle – od Kropp, rodzinnego nazwiska. Debiutowali na antenie Radia Disney NBT w 2009 r. Debiutem płytowym była EP-ka z „Who We Really Are” i „Can't Stop the Rain”.

Czytaj więcej Kultura Muzyk, który skomponował trzy znakomite piosenki Zamiast zorganizować come back grupy The Jam, Paul Weller nagrał znakomitą płytę „Saturn Patterns".

Łącząc brit-pop, glam rock i art-punk, Palaye Royale zgromadzili prawie miliard streamów.