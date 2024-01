Mark Knopfler zapowiada album „One Deep River”

Na płycie znajdzie się dwanaście niespiesznych i pełnych elegancji piosenek zaśpiewanych akcentem Geordie. Artysta zadbał o to, by nowe piosenki lśniły nie tylko pod względem tekstów, ale także charakterystycznego brzmienia jego gitary.

Lider Dire Straits tęskni

Pierwszym singlem promującym krążek jest „Ahead Of The Game” - melancholijna i chyba autobiograficzna historia o muzyku, który robi wszystko, by osiągnąć sukces. Utwór bazujący klasycznym riffie w stylu, do którego Knopfler przyzwyczaił słuchaczy przez lata, jest już dostępny w sieci.

Z kolei tytułowy utwór albumu „One Deep River” jest odzwierciedleniem ogromnej sympatii Marka Knopflera do przepływającej przez jego rodzinną miejscowość Newcastle rzeki.

– Przekraczanie Tyne jest czymś, co na zawsze pozostaje w twoich myślach. Kojarzy ci się to z rzeczami, które robiłeś, opuszczając miasto jako młody człowiek. To uczucie jest tak samo silne za każdym razem, kiedy to robisz. Nie zależnie od tego, czy wyjeżdżasz, czy wracasz, przekraczanie tej rzeki zawsze kojarzy się z twoim dzieciństwem. Moc tego uczucia nigdy nie zanika – komentuje artysta.