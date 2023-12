David Gilmour wyda nową płytę w 2024 roku

Samson potwierdziła także informację o nowym albumie w wywiadzie dla rumuńskiego portalu Ziles Inopti, mówiąc również o sobie: „Mam nadzieję, że wrócę z nową powieścią tak szybko, jak to możliwe. W tej chwili współpracuję z Davidem Gilmourem w sprawie nowych piosenek. Obiecujące, prawda?”

Poprzednia powieść Samson nawiązywała do historii Leonarda Cohena na greckiej wyspie Hydra w latach 60-tych, która przeszła do legendy.

Nowy album będzie kontynuacją „Rattle That Lock” z 2015 roku, czwartego solowego albumu Gilmoura. W tym czasie wydał on solowy, pandemiczny singiel „Yes I Have Ghosts” w 2020 roku, a także singiel Pink Floyd „Hey Hey, Rise Up” w 2022 roku dedykowany Ukrainie, walczącej z agresją Rosji.

Nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat potencjalnej daty premiery.

Przypomnijmy, że David Gilmour nie dał żadnego koncertu na żywo od czasu swojej sześciodniowej rezydencji w londyńskiej Royal Albert Hall we wrześniu 2016 roku.