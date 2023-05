Odeszła Tina Turner, królowa czarnych rytmów

Trzykrotnie wystąpiła w Polsce. Gdy załamała się jej kariera – w grudniu 1981 r. na Torwarze, na trzy lata przed wielkim comebackiem. W 1996 r. – na warszawskiej Gwardii i spektakularnie na sopockich Wyścigach w 2000 r.

Umierała w spokoju, jako obywatelka Szwajcarii, obywatelstwo szwajcarskie otrzymała po niezwykle wymagającym egzaminie z historii i kultury państwa. Ale jej życie nie było łatwe. Maltretowana przez męża Ike’a, pozbawiona kontraktu płytowego na przełomie lat 70 i 80 – odzyskała pozycje albumem „Private Dancer” z 1994 r.

Urodziła się w mieszanej rodzinie – jej ojciec był afro-amerykaninem, zaś matka półkrwi Indianką, którzy jako potomkowie niewolników dzierżawili uprawę bawełny.

Jako osiemnastoletnia dziewczyna przyłączyła się do grupy The Kings Of Rhythms. Jej liderem był Ike Turner. Po dwóch latach, kiedy stali się małżeństwem, stworzyli zespół The Ike And Tina Turner Revue. To w tamtych okresie powstały pierwsze przeboje duetu „A Fool In Love”, „I Idolize You”, „It’s Gonna Work Out Fine” czy „I Pity The Fool”.