Choć sprzedała 350 mln albumów, a tylko w pierwszej dekadzie działalności wygenerowała w światowym show-biznesie 1,2 mld dolarów – czas również dla królowej pop jest nieubłagany. Jej ostatnie płyty i tournée nie odnosiły tak spektakularnych sukcesów, jakby chciała. W związku z premierą ostatniej studyjnej płyty „Madame X” zrezygnowała z występów na stadionach. Śpiewała też w teatrach na dwa–trzy tysiące widzów, decydując się na kilkunastodniowe rezydencje w londyńskim Palladium czy w paryskim Le Rex Grand.

Siła młodości

Dziś można powiedzieć, że pierwszą zadyszkę złapała, gdy jej własna firma Maverick, w którą Warner Bros wyłożył 60 mln dol., postanowiła promować płytę „Erotica”, książką „Sex” i thrillerem „Body Of Evidence”, co spotkało się z totalną krytyką. Jako partnerka malarza Jeana Michela-Basquiata, Prince'a, Seana Penna, Johna F. Kennedy'ego juniora, Warrena Beatty'ego, Tupaca, Dennisa Rodmana i tak była przecież symbolem seksu.

Z kolei serią płyt „Ray Of Light”, „Music” i „American Life” z lat 1998–2003 udowodniła, że potrafi być patronką nowych brzmień muzyki klubowej. Na „Confessions On A Dance Floor” (2005) złożyła hołd disco i swojej młodości. Jej zmierzchu nie powstrzymał po rozwodzie z reżyserem Guyem Ritchiem nawet związek z młodszym o 30 lat brazylijskim modelem i didżejem Jesusem Luzem. A tym bardziej katastrofa, jaką był występ podczas finału Eurowizji, gdy byliśmy świadkami tego, jak dawna królowa fałszuje.

A jednak nie schodzi z pola walki i zaplanowała kolejne ataki na listy przebojów. Ten najświeższy to trzypłytowy album „Finally Enough Love: 50 Number Ones”. Ma się czym pochwalić: 50 hitów z pierwszego miejsca „Billboardu”, w tym „Vogue”, „Music”, „Into The Groove”, „Like A Prayer”, to naprawdę dużo. Wystarczy przypomnieć, że podobna płyta The Beatles zawierała „tylko” 27 kompozycji. Wraz z głównym albumem ukazuje się też skrócona wersja z 16 utworami zatytułowana „Finally Enough Love”. Zaś najwierniejsi fani cieszą się, że dostali około 220 minut muzyki, na które składają się remiksy autorstwa wybitnych producentów. Madonna lansowała ich, gdy muzyka klubowa zaczynała swoją nową odsłonę, a jednocześnie wspomagała swoją karierę o nowinki dźwiękowe. Wśród gigantów produkcji są Shep Pettibone, William Orbit, Honey Dijon i Avicii, a także Mike Dean, który wyprodukował dwa ostatnie albumy studyjne artystki „Rebel Heart” i „Madame X”.

Tymczasem z Hollywood, gdzie ostatnio w roli królowej pop pokazała Adele, docierają informacje o autobiograficznej produkcji, mającą pokazać historię Madonny. Wiadomo już, że znalazła aktorkę, która przypomni jej biografię. To Julia Garner. Madonna osobiście sprawdzała talenty tych, które chcą ją unieśmiertelnić w filmie i Garner okazała się najlepsza.

„Powodem, dla którego robię film, jest to, że wielu ludzi próbowało opowiadać o mnie, a zawsze są to mężczyźni” – powiedziała Madonna Jimmy’emu Fallonowi. „Universal zamówił scenariusz… chcieli moje błogosławieństwo, a ja po lekturze stwierdziłam, że to najbardziej ohydne, powierzchowne bzdury, jakie kiedykolwiek czytałam. To zdarzyło się już kilka razy. W końcu sama podjęłam rękawicę”.

Według „Hollywood Reporter” obecna wersja scenariusza kończy się na trasie koncertowej „Blonde Ambition” z 1990 roku.

Teraz gdy Madonna odzyskała kontrolę nad swoim filmowym wizerunkiem, zapowiedziała, że ma nadzieję, iż „pokaże niesamowitą podróż, w którą zabrało mnie życie jako artystkę, wokalistkę, tancerkę – człowieka, który stara się znaleźć drogę w tym świecie. Film będzie muzyczny, bo to muzyka pozwoliła mi iść dalej, a sztuka utrzymała mnie przy życiu”.

Nie ma wątpliwości, że nikt tak jak Madonna nie zna swojego biografii, dlatego ma sens jej stwierdzenie: „Jest tyle nieopowiedzianych i inspirujących moich historii. Kto lepiej je opowie niż ja? Podzielę się z wami moim głosem i życiem, które robi wrażenie jazdy na rollercoasterze”.

W wywiadzie dla „Variety” dodała, że miała „niezwykłe życie”, dlatego „musi nakręcić niezwykły film”.

„Było to również uderzenie wyprzedzające, ponieważ wiele osób próbowało kręcić filmy o mnie. Głównie mizogini. Wstawiłam więc nogę między futrynę a drzwi i powiedziałam: »Nikt nie opowie mojej historii oprócz mnie«”.

Aktywna medialnie Madonna podkreśla, że artystą, z którym najbardziej chce w przyszłości współpracować, jest Kendrick Lamar. Połączyła też siły z Beyoncé w piosence z jej nowej płyty „Break My Soul (The Queens Remix)”. Remiks nawiązuje do „Vogue” Madonny, zaś Beyoncé zmienia scenariusz piosenki z 1990 roku, w której Madonna wspominała hollywoodzkie gwiazdy Złotego Wieku. Beyoncé składa hołd zarówno obecnym, jak i dawnym wpływowym czarnoskórym kobietom, które zmieniały amerykańską kulturę. To Bessie Smith, Nina Simone, Betty Davis, Eryka Badu, Lauryn Hill, Roberta Flack, Grace Jones, Aretha Franklin.

Przeciw Putinowi

To nie wszystkie aktywności Madonny w ostatnim czasie. Jako pierwsza po agresji Rosji na Ukrainę pokazała „f*cka” Putinowi w specjalnym wideo. W filmowym montażu, ukazującym zbombardowane przez rosyjską armię domy i rannych ludzi – zderzyła szaleństwo Hitlera i Putina, nakładając prezydentowi Rosji maskę wodza III Rzeszy. W poście napisała: „Bezsensowna i napędzana chciwością inwazja Rosji na Ukrainę MUSI zostać powstrzymana!! Prosimy o wysłanie pomocy humanitarnej, aby pomóc milionom obywateli Ukrainy, których życie w tej chwili dotknął KRYZYS!!”

Podkreśliła, że Putin naruszył każdą istniejącą umowę dotyczącą praw człowieka. Napisała: „Putin nie ma prawa próbować wymazać istnienia Ukrainy. Wspieramy Pana Prezydenta Zełenskiego!! Modlimy się za Ciebie i Twój kraj! Niech Bóg Was błogosławi! Nie czujmy się bezradni w obliczu takich działań geopolitycznych. Są rzeczy, które możemy zrobić”. Choć ona może wszystko. No… prawie wszystko.

Julia Garner w VOD

Aktorka zagra Madonnę w reżyserowanym przez nią autobiograficznym filmie. Garner zwyciężyła w wielogodzinnych castingach weryfikujących możliwości wokalne i taneczne. Miała pokonać Florence Pugh, Alexę Demie i Odessę Young. Garner znana jest również produkcji dostępnych na VOD. To serial „Ozark”, za który otrzymała nagrodę Emmy dla najlepszej aktorki drugoplanowej, „Kim jest Anna?” (oba tytuły w Netflix), „Martha Marcy May Marlene” (Disney+) i „Asystentka” (TVP VOD). ∑