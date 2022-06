Orange Warsaw Festival to pierwsza z cyklu największych imprez, która odbędzie się w Polsce już bez żadnych pandemicznych ograniczeń.

Reklama

W piątek wielkimi literami na afiszu wyeksponowany będzie amerykański raper Tyler, The Creator, którego ubiegłoroczny album „Call Me If You Get Lost” jest powszechnie uważany za najlepszą płytę rapową ostatnich miesięcy, co potwierdziła statuetka Grammy.

Już jako siedmiolatek projektował swoje wirtualne albumy, pięć lat później zaczął grać na pianinie.

Przez lata kierował kolektywem hiphopowym Odd Future z Frankiem Oceanem w składzie, uważanym za jeden z najważniejszych w Kalifornii. Solowym debiutem był „Bastard” z 2009 r. W 2013 r. płyta „Wolf” z udziałem Eryki Badu została uznana za wydarzenie w alternatywnym rapie. Dwa lata później na „Cherry Boy”, nagranym z gościnnym udziałem takich gwiazd jak Lil Wayne, Kanye West i Pharrell Williams, zwrócił się w stronę jazzu. Od 2019 r., poczynając od płyty „Igor”, każda premiera Tylera debiutuje na pierwszym miejscu „Billboardu” i wygrywa Grammy za najlepszy album rapowy.

Z myślą o najnowszej płycie stworzył fikcyjną postać Tyler Baudelaire, nawiązującą do francuskiego poety Charlesa Baudelaire’a, którego tomik „Kwiaty zła” wywołały skandal. Nowe alter ego Tylera koncentruje się, podobnie jak Francuz, na próbie połączenia swojej wrażliwości i skłonności do bulwersowania.

Reklama

W piątek na warszawskim torze na Służewcu wystąpi również weteran rapu Nas, reprezentant sceny nowojorskiej Joey Bada$$ i popowo-elektroniczna Charli XCX. Wśród polskich artystów będą Żabson & Igi, Julia Wieniawa, znana również z aktorskiej rodziny, oraz Szczyl.

Największą gwiazdą sobotniej odsłony festiwalu będzie Florence + The Machine, która 13 maja wydała nową płytę „Dance Fever”, piątą w dorobku. Emocjonalna Angielka inspirująca się wyobrażeniami kobiet malarzy prerafaelitów, tym razem postanowiła stworzyć album-słuchowisko o wybitnych walorach akustycznych. Płyta z singlami „King” i „My Love” debiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Tytuł nawiązuje do znanego od wieków zjawiska: setki, a nawet tysiące osób skrzykiwały się, by tańczyć ekstatycznie, uwalniając się od stresu i strapień.

W sobotę wystąpi również rockowa formacja Foals, która w lipcu wyda nowy album „Life Is Yours”, raper Earl Sweatshirt znany ze współpracy z Tyler, The Creator, Anglik Stormzy, trzykrotny laureat BRIT Awards, a także Kacperczyk, Rosalie i Kasia Lins.

Florence, będzie gwiazdą festiwalu w sobotę Mat. Pras.