Właściciel TVN podsumował 2024 rok. Stawia na streaming i globalną telewizję

Nowy podział grupy wszedł w życie od stycznia, ale prace nad nową organizacją jeszcze trwają i w raporcie rocznym ich nie widać. Jak powiedział dziś Wiedenfels przygotowania do nowej prezentacji zajmą „jeszcze kilka tygodni”. Czy do tego czasu WBD wybierze inwestora dla TVN? W Stanach Zjednoczonych nikt o to nie spytał, jeśli nie liczyć ogólnego zainteresowania udziałem koncernu w transakcjach fuzji i przejęć. - Pewne transakcje mogą się zdarzyć – powiedział Zaslav.

Gigantyczna strata Warner Bros. Discovery w 2024 roku

Słowa te padły przy okazji publikacji wyników za 2024 r. WBD. Koncern zanotował w minionym roku spadek przychodów, pogłębił straty i ma nadal spore zadłużenie (dług netto to 3,8-krotność wyniku EBITDA), ale menedżment podkreślał, że dokonał istotnych zmian w strukturze grupy, które będą procentować w przyszłości.

Przy 39,3 mld dol. przychodu (spadek o 4,8 proc.) właściciel platformy streamingowej Max i znanych kanałów telewizyjnych, w tym Discovery, Eurosport i CNN miał 10 mld dol. straty operacyjnej i ponad 11 mld dol. straty netto. Straty to w dużej mierze kwestia odpisu wartości nierokujących zdaniem zarządu linearnych telewizji.

Platforma Max ma napędzić zyski właścicielowi TVN

Jakie wyniki grupa WBD może osiągnąć w 2025 r.? Zarząd nie podał prognoz dla grupy, a jedynie pewne założenia dla poszczególnych segmentów koncernu z naciskiem na najbardziej perspektywiczny jego zdaniem segment „Direct to consumer” (DTC), obejmujący platformę streamingową Max.

Rok 2024 r. WBD zakończyło z 116,9 mln subskrybentów produktów streamingowych, do których należą poza Max, także Discovery+, HBO, HBO Max i Premium Sport. Liczba ta obejmuje różne formy sprzedaży tych produktów, także przez podmioty trzecie. Dla porównania rok wcześniej liczba subskrybentów wynosiła niecałe 100 mln. Plan na 2026 r. to 150 mln.

Segment DTC, ma przynieść w 2025 r. grupie 1,3 mld dol. skorygowanego wyniku EBITDA – napisano w liście do akcjonariuszy. W minionym roku był on na plusie, ale zarobił o połowę mniej, bo 677 mln dol. Było to wielokrotnie więcej niż w 2023 r. (103 mln dol.). Zysk urósł skokowo mimo niewielkiego wzrostu przychodu segmentu – o 2 proc. do 10,3 mld dol. Napędzały go oszczędności wprowadzone przez zarządzających.