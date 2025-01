Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie rozwoju. W szczególności pozwolą dalej umacniać pozycję w sprzedaży: platformy e-commerce, z naciskiem na Empik Marketplace, sieci stacjonarnej, która według planów ekspansji w 2025 roku zbliży się do 400 lokalizacji, a także dalszą rozbudowę oferty w ramach ponad 20 kategorii produktowych dostępnych w salonach i na Empik.com. To wszystko napędzane innowacją i inwestycjami w technologię.

Dobry sezon świąteczny dla Grupy Empik

Co roku sezon przedświątecznych zakupów to kluczowy okres sprzedażowy dla Grupy Empik. Firma zamknęła czwarty kwartał ze wzrostami we wszystkich kanałach sprzedaży. W ostatnim kwartale roku liczba zamówień na Empik.com wzrosła o niemal 20 proc., a w samym grudniu o blisko 30 proc. względem 2023 roku. Miało to również odzwierciedlenie w rosnącym zasięgu platformy – w grudniu Empik.com odwiedziło niemal 11 mln użytkowników, co oznaczało wzrost o ponad 15 proc. Ważną rolę odegrała tu aplikacja Empik, która przyciągnęła o ponad 40 proc. więcej użytkowników w grudniu.

Rekordowy był także Black Friday z niemal 100 proc. dynamiką na Empik.com w porównaniu z rokiem poprzednim. Szczytowym dniem przedświątecznych zakupów był jednak 16 grudnia – tego dnia klienci złożyli na Empik.com ponad 214 tys. zamówień i kupili w ten sposób ponad 335 tys. produktów. W efekcie spółka zamknęła dzień generując 25,8 mln zł obrotu.

Siłą napędową rozwoju platformy Empik.com pozostaje Empik Marketplace, którego udział w sprzedaży za pośrednictwem platformy rośnie. Odpowiada już za niemal 50 proc. całej sprzedaży online. Tylko w czwartym kwartale sprzedawcy zewnętrzni zrealizowali ponad 2 mln zamówień. Pozwoliło to zamknąć grudzień z blisko 80 proc. wzrostem sprzedaży w modelu marketplace rok do roku.