Meta kończy programy różnorodności. „Krajobraz prawny i polityczny ulega zmianie”

Koncern zapewnia jednocześnie, że będzie w dalszym ciągu dążył do zwiększenia inkluzywności i szukał kandydatów do pracy w różnych środowiskach. Meta nie będzie jednak stosować już w tym celu DEI. To oznacza rozwiązanie dedykowanego zespołu, który miał się zajmować tymi programami. Dyrektorka ds. różnorodności Maxine Williams obejmie nową rolę, skupiając się na dostępności i zaangażowaniu.

Jak pisze agencja Reutera, jeden z pracowników Mety skomentował notatkę, określając ją jako „niepokojącą do czytania”.

Na początku stycznia Meta zapowiedziała również, że jej serwisy, takie jak Facebook czy Instagram, zmniejszą liczbę moderatorów treści, ponieważ – jak stwierdził Zuckerberg – „weryfikatorzy faktów byli zbyt stronniczy politycznie i zniszczyli więcej niż stworzyli”.

Koncern po zwycięstwie wyborczym Trumpa wprowadził także głębsze zmiany personalne na najwyższych stanowiskach. W poniedziałek do zarządu Mety dołączyło trzech nowych dyrektorów – jednym z nich jest Dana White, prezydent największej organizacji MMA na świecie Ultimate Fighting Championship (UFC) i bliski przyjaciel Trumpa.