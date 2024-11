Poza lepszymi wynikami sprzedaży usług płatnej telewizji, dostępu do internetu i telefonii mobilnej, wyższymi rachunkami od abonentów i rosnącymi zyskami ze sprzedaży zielonej energii rezultaty podbiły istotnie dwa zdarzenia księgowe.

Kwartał od lipca do końca września przyniósł grupie, do której należą płatna telewizja Polsat Box, Telewizja Polsat, sieć komórkowa Plus, przewodowy operator Netia, a ostatnio także przejęte spółki PAK – Polska Czysta Energia, budujące farmy słoneczne i wiatrowe produkujące i dystrybuujące zieloną energię, 3,58 mld zł przychodu, 873 mln zł skorygowanego wyniku EBITDA, 596 mln zł zysku operacyjnego i 249 mln zł zysku netto.

Przychody urosły rok do roku o 3,6 proc., skorygowana EBITDA urosła o ponad 13 proc., zysk operacyjny powiększył się o 11 proc., a zysk netto o 106 proc. w porównaniu z danymi sprzed roku.

Dla porównania średnia prognoz zebranych przez specjalistów od IR spółki mówiła, że przychody wyniosą 3,48 mld zł, skorygowana EBITDA 845 mln zł, zysk operacyjny 493 mln zł, a zysk netto 216 mln zł.

Odpisy na panelach obniżyły zyski z telekomunikacji

Powrót skorygowanej EBITDA na ścieżkę wzrostu był głównym powodem podnoszenia rekomendacji dla spółki przez maklerów w ostatnich miesiącach. Ważną kwestią jest tu to, jak radzi sobie podstawowy biznes grupy Zygmunta Solorza czyli telekomunikacyjno-telewizyjna część.

Cyfrowy Polsat nie pokazuje szczegółowo (poza raportami rocznymi do KRS), ile zarabiają jego spółki zależne. Segment, na który składają się Polsat Box, Plus, czy Netia w III kw. br. miał 2,68 mld zł przychodu (plus 1 proc.) i zarobił 636 mln zł EBITDA, czyli o 3 proc. mniej niż rok wcześniej.