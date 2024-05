Kino Polska TV szykuje zmiany w ofercie

I kwartał przyniósł Kinu Polska TV poprawę zyskowności. Zarząd spółki cieszy wygrana Telewizji Polsat z Urzędem Komunikacji Elektronicznej ws. zgody na późniejszą zmianę standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej na DVB-T2/HEVC. Napisaliśmy o tym jako pierwsi. – Z zadowoleniem zaobserwowaliśmy tę informację. Jako grupa analizujemy sytuację i sprawdzamy, jaki wpływ miało to (decyzja UKE – red.) na wyniki kanału Stopklatka – mówi Katarzyna Woźnicka z zarządu Kina Polska TV.

WSA uchylił w piątek decyzję prezesa UKE z 20 czerwca 2022 r., w której urząd – na wniosek resortu spraw wewnętrznych – zgodził się, aby TVP mogła sama zdecydować, w jakim standardzie chce nadawać do stycznia 2024 r. UKE zamierza odwołać się od tej decyzji. Potencjalna wygrana prywatnego nadawcy przybliża go do uzyskania odszkodowania od państwa, jeśli sąd stwierdzi, że poniósł on straty z powodu niezgodnej z prawem decyzji. W podobnym tonie wypowiada się Warner Bros. Discovery, właściciel TVN-u. Ewentualne roszczenia nadawców to jednak pieśń przyszłości.

W I kwartale ich wyniki napędzają wyższe niż przed rokiem wydatki reklamodawców. Sprzyjają im nowe dane o oglądalności uwzględniające kontakt z przekazem kanałów TV poza domem (out of home, OOH) czy odtwarzanie programów w okresie wydłużonym o dwa dni. – Widzowie konsumują treści w inny sposób niż kiedyś, w związku z tym nadawcy wprowadzają nowy sposób badania konsumpcji – powiedział Erwan Luherne z zarządu Kino Polska TV.

Według Publicis Groupe do telewizji popłynęło w I kw. ponad 9 proc. więcej pieniędzy niż rok wcześniej. Kolejne kwartały mają jednak przynieść spowolnienie i roczny wzrost może wynieść 5–6 proc.