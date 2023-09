„Rzeczpospolita” uruchomiła nowy serwis internetowy kobieta.rp.pl

Nowy serwis „Rzeczpospolitej” to miejsce w sieci, w którym będą pojawiać się przede wszystkim materiały poświęcone kobietom w biznesie i prawie. Nie zabraknie publikacji o ich sukcesach zawodowych i wyzwaniach, ale także inspirujących rozmów z ambitnymi Polkami, które działają na wielu polach, wierzą w swoją siłę i realnie zmieniają rzeczywistość wokół siebie. Kobieta.rp.pl będzie prezentować unikalne spojrzenie na tematy związane z m.in. przedsiębiorczością, karierą oraz rozwojem osobistym, skupiając się na perspektywie kobiecej.

– Serwis kobieta.rp.pl będzie skupiał się na kobietach odnoszących zawodowe sukcesy w wielu dziedzinach, co może stanowić dla innych cenne źródło inspiracji. Wokół nas mnóstwo jest silnych, ambitnych, odważnych profesjonalistek i uważam, że ich sylwetki warto prezentować, a działania traktować jako motywację do własnego rozwoju – mówi Anna Zejdler, szefowa serwisu kobieta.rp.pl. – Chcę jednak, patrząc na wymierne osiągnięcia, wysokie stanowiska, zawsze dostrzegać człowieka. Ciekawi mnie droga, jaką przeszedł, jego doświadczenia, emocje, wzloty i upadki, podejście do życia i ludzi – dodaje.

– Zgodnie z zapowiedziami uruchamiamy bardzo ciekawy i ważny dla nas projekt. Jak we wszystkim, co robimy, liczy się jakość i poziom naszego dziennikarstwa – i tu nikt nie będzie zawiedziony. Kobiece spojrzenie na naszą gospodarkę, biznes i prawo jest bardzo cenne, zwłaszcza dzisiaj – mówi Maciej Maciejowski, prezes zarządu Gremi Media.

Serwis tworzą dziennikarze „Rzeczpospolitej” oraz uznani autorzy spoza redakcji.