Surowy protestant i obrazobórca Caspar David Friedrich

Już w młodych latach Friedrich, pochodzący z rodziny surowych protestantów, był pod wpływem teologa Ludwiga Gottharda Kosegartena i jego zbliżonych do panteizmu poglądów, że człowiek w obliczu przyrody jest bliżej Boga. On sam twierdził, że „malarz powinien malować nie tylko to, co widzi przed sobą, ale także to, co widzi w sobie“ i te słowa można traktować jako klucz do jego sztuki.

Nie zawsze jednak był zrozumiany. Namalowany w 1808 roku „Krzyż w górach“ zaszokował jego współczesnych „obrazoburstwem“ i odwróceniem ról: na obrazie to przyroda była potężna, a Jezus na krzyżu - maleńki. Wysuwanie pejzażu na pierwszy plan i podporządkowanie mu człowieka było w tym czasie dosyć pionierskim dziełem. Obraz zwrócił uwagę na malarza, a nawet przyniósł mu pewien dochód. Ale ten pierwszy sukces minął dość szybko. Nadzieje artysty na apanaże i tytuły w Dreźnie, gdzie rozkwitał niemiecki romantyzm, a dokąd Friedrich przeniósł się w młodym wieku i gdzie spędził większość życia - nie spełniły się. Nie w Dreźnie, lecz w Berlinie został członkiem Akademii Sztuki i znalazł możnych mecenasów, kupujących jego obrazy, jak książę i późniejszy król Prus, Fryderyk IV, jego siostra Charlotte, późniejsza żona cara Mikołaja I, czy ich zamożni rosyjscy przyjaciele. To dlatego tak wiele eksponatów tego malarza znajduje się do dziś w petersburskim Ermitażu.

Wielki sukces odniósł ikoniczny dziś obraz „Mnich nad morzem“, który zachwycił berlińską bohemę. Filozof Friedrich Schleiermacher, pisarze i poeci Clemens Brentano, Achim von Arnim czy Heinrich von Kleist stali się jego admiratorami. A mimo to artysta był za życia niedoceniony i szybko zapomniany. Jego renesans nastąpił w 1906 roku dzięki słynnej „Wystawie stulecia“ w Galerii Narodowej w Berlinie, zorganizowanej przez jej dyrektora, historyka sztuki, Hugo von Tschudi. I do tej wystawy nawiązuje obecna ekspozycja, na którą składa się 50 rysunków i ponad 60 obrazów olejnych; głównie krajobrazy, ale także portrety i autoportrety. Wiele z nich pochodzi ze zbiorów Galerii, która już od początków istnienia w drugiej połowie XIX wieku kupowała prace Caspara Davida Friedricha.

Dęby i myśliwi nazistów

Po pierwszej wojnie światowej i za czasów nazizmu w Niemczech postrzegano w sztuce Friedricha głównie motywy „patriotyczne“, nawiązujące do germańskich symboli - jak stare dęby czy myśliwi w tradycyjnych niemieckich ubraniach. Dlatego znów długo trwało, zanim po drugiej wojnie światowej jego obrazy weszły ponownie do kanonu sztuki.