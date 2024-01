„Walka karnawału z postem”

Oszalało miasto całe

„Walkę karnawału z postem” artysta namalował techniką olejną na desce o wymiarach 118 x 164 cm i podpisał: „Bruegel 1559”, dzięki czemu znamy datę powstania obrazu. Dzieło zostało kupione przez cesarza Rudolfa II Habsburga, a następnie przekazane w 1748 r. z cesarskiego skarbca do Kunsthistorisches Museum w Wiedniu.

Z powszechnie dostępnych informacji wiemy, że tłem religijno-społecznym dzieła jest kontrowersja dotycząca postrzegania świata i człowieka oraz spór o charakterze religijnym, jaki zaistniał między reformacją a Kościołem katolickim. Do tego dochodziły prądy humanistyczne, które zwracały uwagę na człowieka i jego życie na ziemi, a detronizowały w świadomości ludzi średniowieczny prymat myśli o zbawieniu. Z tego punktu widzenia obraz należy traktować jako panoramę obejmującą wiele sfer życia: politykę, religię i ludyczność.

Obraz oparty jest na kilku planach malarskich, a całość ukazana została z lotu ptaka. Tytułowa karnawałowa walka rozgrywa się na placu miejskim, który jest najbardziej rozjaśnionym miejscem dzieła. Po obu jego stronach znajdują się budynki pierwszoplanowe: po lewej widzimy karczmę z szyldem łodzi, a po prawej kościół z charakterystyczną architekturą łukową oraz rozetą z symbolem Trójcy Świętej. Na drugim planie (a także dalej) widzimy typowo niderlandzkie budynki – jeden żółty i kilka czerwonych.

Centralnymi punktami dzieła są wizerunki dwóch postaci: grubasa siedzącego okrakiem na piwnej beczce oraz naprzeciwko niego wychudłego ascety zasiadającego na tronie spoczywającym na pokrytej czerwonym suknem lawecie. Należy zwrócić uwagę na zamierzony przez artystę podział obrazu na dwie części – prawą i lewą. Lewą stronę malowidła można nazwać stroną karnawału, a prawą – postu. Otyły osobnik siedzący okrakiem na beczce i trzymający w prawej ręce rożen, na który nadziane są: głowa prosięcia, pieczona kaczka i kiełbasa, jest personifikacją karnawału. Beczka, na której siedzi, pchana jest po placu pełnym śmieci – ogryzionych kości, porozrzucanych kart do gry i wypitych jajek. Płozy, na których spoczywa beczka, przypominają łódź widoczną na szyldzie karczmy, która jest karnawałowym „przybytkiem”. Na wprost otyłego Karnawału malarz umieścił wychudłego ascetę jako personifikację postu. Siedzi on na skromnym tronie, ale spoczywającym na platformie pokrytej czerwonym suknem, co może przywodzić na myśl kolor szat kardynalskich. Na platformie walają się suchary i precle. Asceta w prawej ręce trzyma łopatę piekarską przypominającą kształtem wiosło, na której leżą dwa suszone śledzie – symbol postu, ale trzeba też pamiętać, że ryba jest znakiem pierwszych chrześcijan i symbolizuje Jezusa Chrystusa. Asceta jest wynędzniały, w szarym habicie, przepasany różańcem, a na głowie ma ul (miód uważany był za potrawę typowo postną). Łopatę piekarską wysunął do przodu niczym rycerz lancę – to jego oręż, tak jak nadziany mięsiwem rożen jest bronią Karnawału. Mamy więc do czynienia z pojedynkiem.

Każda z wymienionych postaci ma grono zwolenników i towarzyszy. Po stronie Karnawału odnajdujemy przebierańców. Spośród nich niektórzy noszą maski, co wskazywałoby na aluzję do jakiejś antwerpskiej kompanii wystawiającej farsy. W centralnej części obrazu widać dwie postacie grające w kości. Ten, który wygrał, zagarnia zdobycz, ale za jego pasem tkwi durszlak, co może oznaczać, że wkrótce właściciel roztrwoni zdobyte dobra (ulotność dóbr materialnych). Przy karczmie, która jest punktem odniesienia dla zwolenników Karnawału, kłębi się mnóstwo postaci.

Po stronie Postu, tuż za ascetą, widzimy postacie z klekotkami używanymi w kościołach katolickich w Wielki Piątek. Nieco powyżej znajduje się beznogi kaleka, a nad nim kobieta, która krzykiem próbuje zwrócić na niego uwagę, jakby chciała mu pomóc w otrzymaniu datków. W koszyku na jej plecach widać jednak małpkę, a więc symbol oszustwa. Z kościoła wychodzi tłum pokutników, prawdopodobnie po odbytej spowiedzi, a głównymi drzwiami wchodzą kolejni wierni. W głębi kościoła widać duchownego, nieprzerwanie spowiadającego i udzielającego rozgrzeszenia. W centrum obrazu błazen z pochodnią, mimo że jest dzień, prowadzi parę wyróżniających się przechodniów, którzy mogą symbolizować wędrowców zadziwionych panującym na placu zgiełkiem. Jest tu jeszcze jedna ważna postać, widoczna na parapecie żółtej kamienicy, którą ciekawie zinterpretował Jacek Kaczmarski: