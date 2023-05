Tycjan i inni mistrzowie na Wawelu

Parze towarzyszy amor, jednak łuk i strzały – jego tradycyjne atrybuty – trzyma w prawej ręce kobieta, gdy na obrazie w Luwrze to amor nosi wiązkę strzał na ramieniu. Największe różnice dostrzegamy po prawej stronie obrazu, gdzie w miejscu pierwotnych dwóch postaci alegorycznych malarz ukazał tylko jedną – dziewczynę grającą na lutni.

O ile rekwizyty miłości są łatwo czytelne, to symbolika lustra jest w tym dziele niejednoznaczna. Czy jest ono atrybutem bogini Wenus, a towarzyszący jej mężczyzna to Mars? Czy też zwierciadło jest symbolem próżności i skłania do zadumy nad przemijaniem, nad nietrwałością piękna, ulotnością szczęścia i miłości? A może symbolizuje Prawdę i Roztropność?

Uczeń Tycjana

Ozdobą pokazu jest także „Łódź Charona” Jana II Brueghela i „Diana i Kallisto” Parisa Bordona, zakupione w ubiegłym roku.

„Diana i Kallisto”, XVI-wieczny obraz Parisa Bordona, ucznia Tycjana, ilustruje mit, opisany przez Owidiusza w „Metamorfozach”. Opowiada historię nimfy Kallisto uwiedzionej podstępnie przez Jupitera.

„Łódź Charona” Brueghela, syna Jana Bruegela Starszego. powstała w XVII wieku. Obraz jest ilustracją greckiego mitu o Charonie – starcu, przewożącym dusze zmarłych przez rzekę Styks. Jednocześnie jego dramatyczna sceneria przywodzi na myśl poetycką wizję piekła Dantego z „Boskiej Komedii”

Jakub, syn Jana Sobieskiego

Podczas Nocy Muzeów na Wawelu zostanie otwarty także pokaz „Dary Króla Słońce. Uroczystość wręczenia Janowi III Sobieskiemu Orderu Świętego Ducha”, na którym znajdzie się m.in. „Portret Jakuba Ludwika Sobieskiego” (1667-1737) Françoisa de Troy, namalowany przez artystę w końcu XVII prawdopodobnie w Paryżu. Obraz przedstawia najstarszego z trzech synów Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery de la Grange d’Arquien, który urodził się przed wstąpieniem Jana Sobieskiego na tron. Jakub Ludwik (1667-1737) przyszedł na świat w Paryżu, a drugie imię otrzymał po królu Francji Ludwiku XIV. Jego rodzice dążyli do zapewnienia mu sukcesji na polskim tronie; wysiłki te jednak okazały się daremne. Jakub ożenił się w roku 1791 z Jadwigą Elżbietą von Pfalz-Neuburg i osiadł w Oławie.