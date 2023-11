Artur Ilgner: Po drugiej stronie lustra

Niepokój myśli

Zawirowania myśli i zdarzeń, pytania o okrucieństwo życia, spory filozoficzne o sprawstwo chaosu, w którym tkwimy, pytanie Piłata i poczynania demiurga. Ot, tyle. I aż tyle. Czy przekaz pomimo zmazanego odbicia w lustrze jest autobiograficzną opowieścią, tego nikt nie zdoła rozgryźć. Wobec tak bezspornie szczerych myśli szukanie odpowiedzi na to pytanie jest drugorzędne, w zasadzie bez znaczenia. Zuchwały niepokój płynący z kart tej książki pociąga szukających odpowiedzi: jest w niej wiele odniesień do refleksji filozofów i myślicieli, lecz bez zadęcia, zacięć warsztatu pisarskiego i usypiających czytelnika nudnych przestojów.

To dobra książka, którą szczerze polecam. Warto ją przeczytać choćby po to, by do zbioru literackich i naukowych opracowań i opisów życia w PRL-u, dołożyć tę bogatą w swojej prawdzie i pełną urody część prawdy o tamtych czasach. A może po to, by dowiedzieć się dlaczego bohater powieści spowiada się ze swojego życia i obsesji w miejscu, w którym zwykle nie spędza się wakacji.

Zmienność formy, niepokój myśli, czyni tę książkę powieścią nie zamkniętą. Chciałoby się domknąć to dzieło zdaniem w czasie zaprzeszłym: Bóg dał nam życie, które jest grą, lecz stawki tej gry nie poznał nikt. Pozostaje nam jedynie własne odbicie w krzywym zwierciadle. Ale ono nie musi boleć. Aby przestało doskwierać, warto chociaż raz jedyny, spojrzeć na nie uważnie. I na koniec: być może kobieta, której Artur Ilgner zadedykował swe dzieło, może kiedyś zechce odnieść się do dedykacji: „Kobiecie której zmarnowałem życie”.

Zabrakło miejsc

W niedzielne popołudnie, 19 listopada 2023 roku w urokliwej Księgarni Ogród przy ul. Lenartowicza w Warszawie, rozmawialiśmy o książce z Arturem Ilgnerem. Rozmowę z autorem prowadził Tadeusz Lewandowski. Intrygujące fragmenty czytał Waldemar Kownacki, aktor Teatru Narodowego w Warszawie.

W loży szyderców zasiedli nie tylko ciekawi wydarzenia literackiego czytelnicy, ale także znani pisarze oraz wytrawni krytycy literatury. Sala była pełna po brzegi, nieomal zabrakło miejsca dla Michała Komara.

Autor opowiadał o akcie tworzenia, o zawiłościach swojego życia. Wplątał krytyków w dialektyczne rozważania, zasiał wątpliwości przed ostatecznym osądem, a wyobraźnię czytelników rozpalił żarem ciekawości.